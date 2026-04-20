Salud y el Colegio de Farmacéuticos renuevan su acuerdo de colaboración para garantizar el uso racional de medicamentos

El Consejero De Salud, Juan José Pedreño, Y La Presidenta Del Colegio Oficial De Farmacéuticos De La Región De Murcia, Paula Payá, En El Momento De La Firma Del Acuerdo - CARM

MURCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha renovado por cuatro años el concierto iniciado en 2022 entre el Servicio Murciano de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que regula las condiciones para la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Región de Murcia.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (Cofrm), Paula Payá, han firmado la prórroga de este acuerdo, que tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el uso racional de los medicamentos en la Atención Primaria, una labor en materia de prestación farmacéutica que vienen desempeñando tradicionalmente estos establecimientos sanitarios.

El documento, publicado este lunes en el BORM, recoge las medidas que permiten mejorar los procesos de comunicación electrónica entre farmacéuticos y médicos en beneficio de los pacientes para garantizar la asistencia y atención a los ciudadanos.

Asimismo, establece la dispensación extraordinaria para visados y tratamientos crónicos con el fin de evitar a los pacientes la interrupción de los tratamientos por caducidad.

Pedreño ha destacado que "este convenio permite regular cuestiones relativas al trabajo conjunto con el Colegio Oficial, con la consideración del farmacéutico como pilar fundamental en el sistema sanitario y clave en la educación para la salud".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo que "facilita y potencia las vías de colaboración y comunicación coordinadas con la Atención Primaria, nivel asistencial desde el que, por su accesibilidad, se puede dar solución a los pacientes y una apuesta por la prevención desde la farmacia; por lo tanto, una inversión en salud y en beneficio de los pacientes".

De igual forma, ha resaltado "la labor de las 581 oficinas de farmacia con las que cuenta la Región, un recurso esencial por su accesibilidad, cercanía y confianza".

Por su parte, la presidenta del Cofrm, Paula Payá, ha valorado "muy positivamente" la renovación de este concierto, "englobado en un convenio marco que impulsa la labor asistencial del farmacéutico y contribuye al uso racional de los medicamentos, al tiempo que proyecta servicios profesionales orientados a la prevención, el seguimiento de pacientes crónicos y la promoción de la salud".

Payá ha indicado que el acuerdo "reconoce el trabajo de las farmacias comunitarias que, en coordinación con el resto de profesionales sanitarios y con la Consejería de Salud, es capaz de ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos de la Región y de seguir aportando valor al sistema público de salud".

El convenio recoge servicios de información, campañas prevención de drogodependencias y de vacunación, entre otras acciones. Asimismo, apoya al sistema de prevención o seguimiento de pacientes crónicos, como diabéticos, asmáticos, hipertensos, así como programas de adherencia a los tratamientos mediante sistemas personalizados de dosificación.

El acuerdo potencia el papel de las farmacias "en el desarrollo de campañas sanitarias, en el seguimiento de pacientes, en la detección precoz de patologías y en la prevención y promoción de estilos de vida saludable, en definitiva, en apoyo de la sanidad regional", ha concluido el consejero. En el marco de este convenio se llevan a cabo proyectos como los cribados de cáncer colorrectal y de cérvix.