Salud detectó más de 100 cánceres en estadio precoz en 2024 gracias al programa de cribado colorrectal

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó hoy el centro de salud de El Ranero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon - CARM

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 6.670 colonoscopias realizadas en la Región de Murcia en 2024, dentro del programa de prevención de cáncer de colon y recto, permitieron detectar 127 cánceres, de los que 102 estaban en estadio precoz, lo que representa el 80%, según ha informado la Comunidad.

Además, en 1.671 personas fueron diagnosticadas de pólipos avanzados, que fueron extirpados, con lo que se han prevenido más de 400 cánceres, ya que se estima que el 25% de estos adenomas avanzados degeneran en cáncer en próximos años si no se extirpan.

"Estos datos son muy importantes, ya que sólo el 36 por ciento de los tumores se detectan precozmente fuera del cribado y cuando hay síntomas", ha dicho el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en el centro de salud de El Ranero (Murcia) con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad, que se conmemora mañana martes, 31 de marzo.

La Consejería de Salud, la Asociación Española contra el Cáncer de la Región de Murcia (Aecc) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFRM) colaboran en la campaña 'Juega tu papel', que hace un llamamiento a la participación en el cribado de cáncer colorrectal.

El consejero de Salud ha recordado que el programa está extendido completamente en la Región de Murcia en el rango de 50 a 69 años y que la Comunidad instaló buzones en todos los centros de salud y los principales consultorios "para que las personas invitadas a realizarse el cribado depositen la muestra sin tener que pedir cita, lo que es más cómodo, rápido y accesible", y fomentar así la participación de la población.

El porcentaje de participación en los cribados bienales se mide con la tasa de participación bienal. "De hecho, la participación durante 2023-2024, ya consolidada, fue del 47%, es decir, más de 69.000 personas", ha explicado Pedreño.

SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

El programa invita a participar a través de una carta que llega al domicilio de las personas incluidas en el cribado. En ella figura el listado de farmacias donde, presentando la invitación, se puede recoger el tubo para la prueba.

Si el cribado resulta negativo, se informa mediante una carta postal al interesado y a los dos años se le vuelve a invitar para que participe, mientras que, si es positiva, el Servicio Murciano de Salud (SMS) contacta telefónicamente para realizar nuevas pruebas.

La Consejería de Salud, la Aecc y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) colaboran de forma activa en el programa de cribado de cáncer colorrectal con campañas y acciones conjuntas de sensibilización y fomento de la participación y, en el caso del COFRM, los farmacéuticos hacen entrega, informan e instruyen al paciente de cómo realizar la prueba para garantizar su correcta realización.

La Consejería de Salud, a través del Servicio de Promoción y Educación para la Salud, publica en la web de Murciasalud toda la información sobre el funcionamiento del cribado para resolver las posibles dudas y con las instrucciones para realizarse la toma de muestra correctamente.