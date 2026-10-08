Salud invierte cerca de dos millones en programas de inserción laboral para personas con problemas de salud mental - CARM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha invertido cerca de dos millones de euros en programas de inserción laboral en los que han participado más de 1.300 personas con problemas de salud mental grave, según ha informado el Gobierno regional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha destacado el trabajo de la Federación de Salud Mental Región de Murcia (FEAFES) y ha afirmado que "sin esta red comunitaria, la atención a la salud mental en la Región de Murcia sencillamente no sería posible".

Ayala ha señalado que "venimos a reafirmar con hechos el compromiso del Gobierno regional con la salud mental" y ha indicado que el Plan de Salud 2026-2032 sitúa la salud mental y el bienestar emocional como un pilar estratégico y prioritario, según ha informado la Comunidad.

Por su parte, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ofrece atención especializada a 1.356 personas con problemas de salud mental mediante servicios de centro de día, promoción de la autonomía personal y atención residencial.

Estos recursos cuentan con una financiación anual de más de 20 millones de euros, según ha detallado la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz.

Ruiz ha señalado que "desde el Gobierno regional ofrecemos la ayuda necesaria para que cada persona pueda avanzar con independencia, seguridad y confianza" y ha indicado que la Consejería trabaja en "la construcción de una red de apoyos que permita a las personas con problemas de salud mental vivir con la máxima autonomía".

Ayala y Ruiz han mostrado este jueves su apoyo a FEAFES durante el acto de lectura de la proclama y el manifiesto organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.