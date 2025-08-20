San Javier celebra la final nacional de la Liga de Videojuegos profesional

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

San Javier acoge este miércoles la final nacional de la Liga de Videojuegos profesional que enfrenta al equipo de Ibai Llanos y al conjunto italiano DNSTY.

Es la primera vez que la Región acoge un evento de este alcance en el ámbito de los videojuegos profesionales que, además, cuenta con el patrocinio del Gobierno regional con una inversión de 150.000 euros, según informaron fuentes del ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha afirmado, durante su visita al evento, que el Gobierno regional "sigue apostando, no solo por convertir a la Región de Murcia en sede de grandes eventos culturales o deportivos, sino también por posicionarnos como referente en grandes eventos tecnológicos y de ocio", a la vez que ha subrayado "el éxito de esta final, que se refleja en el lleno absoluto y en la presencia de público llegado de fuera de la Región, lo que convierte a San Javier en punto de encuentro para cientos de aficionados y supone un impulso añadido para el turismo".

La consejera ha puesto de relieve que esta fórmula "conecta con nuestros jóvenes, que encuentran en los eSports una forma de ocio que contribuye al desarrollo de habilidades clave como el trabajo en equipo, la estrategia, la comunicación y la toma de decisiones bajo presión, competencias que resultan valiosas para su desarrollo personal y profesional". De este modo, "reforzamos nuestro compromiso con una política juvenil que escucha y responde a las necesidades de las nuevas generaciones", ha añadido.

La puesta en marcha de iniciativas de ocio saludable enmarcadas dentro del Plan de Juventud 2024-2027 vienen desarrollando a lo largo del año salidas, jornadas de convivencia y experiencias diversas para jóvenes de toda la Región, como las recién celebradas Jornadas de la Juventud, que este año han reunido a 150 jóvenes de entre 14 y 30 años en convivencias y actividades de deportes náuticos en enclaves costeros como el Puerto de Mazarrón, Lo Pagán y Cabo de Palos; el Vibra Joven Fest, que reunió a 400 asistentes, consolidando así una oferta de ocio juvenil diversa, diseñada para promover la participación activa y el encuentro entre jóvenes.