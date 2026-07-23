San Javier mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor

San Javier mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor
San Javier mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor - SAN JAVIER
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 23 julio 2026 13:37
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SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La concejalía de Turismo ha llevado a cabo varias obras de renovación de alumbrado público en La Manga del Mar Menor con las que se pretende ahorrar en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público y proporcionar a los ciudadanos un mayor confort visual.

Se trata de tres contratos distintos que han supuesto una inversión superior a los 122.000 euros que ha sido financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Las obras que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino , en el eje de eficiencia energética se han llevado a cabo en la zona del parque infantil de Mistral y su entorno, en el polígono L, kilómetro 12 de La Manga.

Asimismo se ha mejorado la iluminación en el paseo marítimo, en la zona del Mediterráneo, entre los polígonos A e I , kilómetros 16-17 y por último en una zona de la trama urbana situada en el polígono Y, kilómetro 6 de La Manga del Mar Menor.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, ha recordado que las obras forman parte del apartado de eficiencia energética del Plan de Sostenibilidad Turística y que suponen una mejora general porque el cambio a LED de luminarias reducen el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento y mejora el grado de iluminación.

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