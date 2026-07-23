San Javier mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor - SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La concejalía de Turismo ha llevado a cabo varias obras de renovación de alumbrado público en La Manga del Mar Menor con las que se pretende ahorrar en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público y proporcionar a los ciudadanos un mayor confort visual.

Se trata de tres contratos distintos que han supuesto una inversión superior a los 122.000 euros que ha sido financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Las obras que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino , en el eje de eficiencia energética se han llevado a cabo en la zona del parque infantil de Mistral y su entorno, en el polígono L, kilómetro 12 de La Manga.

Asimismo se ha mejorado la iluminación en el paseo marítimo, en la zona del Mediterráneo, entre los polígonos A e I , kilómetros 16-17 y por último en una zona de la trama urbana situada en el polígono Y, kilómetro 6 de La Manga del Mar Menor.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, ha recordado que las obras forman parte del apartado de eficiencia energética del Plan de Sostenibilidad Turística y que suponen una mejora general porque el cambio a LED de luminarias reducen el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento y mejora el grado de iluminación.