San Javier (Murcia) vibra en la gran final de Liga de Videojuegos Profesional

Gran final de Liga de Videojuegos Profesional, celebrada en el Teatro de Invierno del Parque Almansa - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

San Javier (Murcia) vibró este miércoles por la tarde con la gran final de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), que acogió el Teatro de Invierno del Parque Almansa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El pulso enfrentó a Movistar KOI Fénix, el equipo del popular creador de contenido Ibai Llanos, contra DNSTY, en una jornada que "combinó emoción, tecnología y comunidad".

Desde mediodía, el Paseo Marítimo del municipio ribereño se transformó en una 'fanzone' veraniega gratuita, con juegos de puntería, retos de resistencia y elementos hinchables con agua.

Las carpas de los equipos finalistas cerraron el círculo de una experiencia compartida, totalmente accesible, incluso para quienes no tenían entrada para el teatro.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, afirmó que "es un verdadero honor poder recibir uno de los eventos más importantes de los eSports, centrados en la juventud, el ocio y el entretenimiento".

Conesa tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de San Javier y el equipo de LVP, y subrayó que esta iniciativa fortalece el tejido cultural, deportivo y tecnológico local.

En lo deportivo, Kirian Martínez, entrenador de KOI, expresó su ilusión. "Ganarla lo primero, por supuesto, y después disfrutar; este tipo de eventos son para eso", ha dicho, mientras que José Antonio Ramos, entrenador jefe de DNSTY, destacó el deseo de brindar "un buen show, que marque un antes y un después a nivel competitivo y en valor nacional".

La final, al mejor de cinco mapas, reunió en el teatro a 500 asistentes presenciales tras agotarse todas las entradas y fue retransmitida para miles de espectadores vía streaming. El Ayuntamiento de San Javier agradeció al Gobierno regional, a la LVP y a todos los patrocinadores por "hacer posible este día".