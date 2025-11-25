San Javier pide "recuperar la fiabilidad en el sistema de protección a las víctimas"

El acto ha terminado con una coreografía temática - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de San Javier con la lucha contra la violencia de género durante la lectura del manifiesto institucional que tuvo lugar esta mañana en la puerta del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Acompañado por la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez y parte de la Corporación municipal, el alcalde ha dado lectura al manifiesto que condena "una de la más graves vulneraciones de los derechos humanos" al tiempo que declara que "la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad".

El manifiesto se refería asimismo a la necesidad de "recuperar la fiabilidad y la certidumbre en el sistema de protección a las víctimas", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El texto sitúa la seguridad de las víctimas como "prioridad innegociable" y remarca la "necesidad de reforzar los protocolos de actuación, la coordinación institucional y la supervisión de todos los mecanismos de protección".

El acto ha finalizado con una coreografía temática realizada por un grupo de alumnas del taller de danza municipal y creada por su profesora, Loli Martínez.

ACTOS POR EL 25N

La concejala ha recordado que el próximo jueves 27 de noviembre, a las 12.00 horas se celebrará un nuevo acto social en la plaza de la Igualdad 'Ana Orantes', para recordar que "cada 25 es un 25N".

Cerrando el programa del 25N, el mismo día a las 18.00 horas, en el aula polivalente, junto al Teatro de Invierno, en el Parque Almansa, habrá una obra teatral 'Vecina, ¿tiene un minuto?', seguido de un café-coloquio, con acceso libre.