San Pedro del Pinatar oferta este verano casi un millar de plazas en escuelas de verano

San Pedro del Pinatar oferta 930 plazas en escuelas de verano - AYTO SAN PEDRO DEL PINATAR

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

San Pedro del Pinatar ha ofertado este verano un total de 930 plazas en escuelas de verano, que se han distribuido en las escuelas educativas, que se imparten en los colegios Los Antolinos, Los Pinos y Villa Alegría; la Escuela de Artes Escénicas, en el Centro de Ocio y Artes Emergentes, y la Multideporte, realizada en el Polideportivo municipal.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, junto a los concejales de Igualdad, Carmen María López; Deportes, Pedro Vivancos; y Educación, María Dolores Nieto, ha visitado esta semana las distintas escuelas de verano que se desarrollan durante los meses estivales en el municipio con el objetivo principal de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que ofrecer a los niños un verano con actividades diversas en entornos seguros.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que "estas escuelas son un apoyo real para cientos de familias pinatarenses, ya que el verano es una de las épocas de mayor actividad laboral en San Pedro del Pinatar".

Asimismo, ha recordado que se ofrece un horario amplio, con servicio matutino para aquellos padres que lo necesiten.

Las escuelas que se desarrollan en los colegios de la localidad cuentan con monitores especializados para atender a niños con necesidades educativas.

"Desde el equipo de Gobierno buscamos llegar a todas las familias porque lo más importante es ver que nuestros niños disfrutan, aprenden y hacen nuevos amigos en entornos amables y seguros", ha afirmado.

La mayor oferta se concentra en la Escuela de Verano Educativa, con 630 plazas durante julio y agosto, distribuidas entre los colegios Los Antolinos, los Pinos y Villa Alegría, dirigida a menores de entre 3 y 12 años.

Además, el Centro de Ocio y Artes Emergentes Juan Martínez Juliá acoge en julio la Escuela de Artes Escénicas, con 60 plazas, que incluye formación en diversas disciplinas artísticas como expresión corporal, baile o dibujo, a cargo del colectivo La Higuera de La Poca Vergüenza.

Ambos servicios, están coordinados por la Concejalía de Igualdad, en el marco del Plan Corresponsables, financiado por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La oferta se completa con la Escuela Multideporte, que se desarrolla en el Polideportivo municipal durante el mes de julio, con una periodicidad quincenal y 240 plazas disponibles.

En ella, los menores pueden disfrutar de múltiples disciplinas deportivas, actividades acuáticas, juegos y excursiones en el entorno.

Finalmente, esta programación se complementa con otros campus y escuelas de verano organizados por distintos colectivos en espacios municipales, como la escuela de robótica en el Centro de Ocio y Artes Emergentes, o las actividades ofrecidas por clubes y escuelas deportivas en el Polideportivo municipal.