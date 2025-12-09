La San Silvestre volverá a llenar de color el centro de Murcia el próximo 31 de diciembre

Presentación de la San Silvestre de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Se espera que participen entre 4.000 y 5.000 corredores MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La San Silvestre de Murcia volverá a llenar de color el centro de la ciudad el próximo 31 de diciembre con la tradicional carrera, que arrancará a las 17.00 horas del Paseo Teniente Flomesta y recorrerá los principales enclaves a lo largo de un trayecto de 6,5 kilómetros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La presentación de este evento ha contado con la participación de los concejales de Deportes, Miguel Ángel Noguera; de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona; y de Talento Joven y Espacio Público, Sofía López-Briones; el director del diario La Verdad, José Víctor Rodríguez, y el director de Comunicación de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Adrián Bonache.

Durante el acto, Noguera ha subrayado que la San Silvestre "es mucho más que una carrera; es una celebración colectiva que llena de energía, color y buen humor las calles de Murcia en un día muy especial. Cada edición demuestra que el deporte es una herramienta de unión capaz de reunir a miles de personas para despedir el año de la mejor forma posible".

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona, se ha planificado un dispositivo especial destinado a garantizar el correcto desarrollo de la prueba y su compatibilidad con la movilidad del resto de usuarios de la vía.

El dispositivo estará compuesto por 42 efectivos de Policía Local, entre agentes y mandos, así como por 46 voluntarios habilitados distribuidos por el recorrido. Además, se contará con cuatro ambulancias y un hospital de campaña.

A lo largo del circuito se instalarán señales portátiles de prohibido estacionar y se colocarán avisos en los vehículos aparcados para facilitar el despeje del itinerario.

También se permitirá la salida de los aparcamientos públicos afectados por la carrera, en concreto los de la Glorieta de España, Universidad y Santa Eulalia, y se habilitarán pasos transversales para peatones en Antonete Gálvez, Ronda de Garay y Gutiérrez Mellado. Se espera la participación de entre 4.000 y 5.000 corredores.

Toda la información pública relativa al dispositivo, como el itinerario, los cortes de tráfico, los pasos transversales y los horarios, estará disponible en la web 'murcia.policia.es' y será difundida en las redes sociales de la Policía Local de Murcia ('X' e Instagram).

La recogida de dorsales se realizará en el centro comercial Atalayas, ubicado en la calle Molina de Segura, número 10, frente al Pabellón de Deportes.

Los dorsales podrán retirarse el domingo 28 de diciembre de 16.00 a 20.30 horas; el lunes 29, de 12.00 a 20.30, y el martes 30, de 12.00 a 20.30. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la web 'laverdad.es/sansilvestremurcia/2025/inscripciones/'.