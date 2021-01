Sancionadas 7 personas en Lorca por consumir alcohol en la calle y el propietario del local que les sirvió

LORCA (MURCIA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de incidencias y proximidad (UDIP) de la Policía Local de Lorca ha sancionado a siete personas que se encontraban consumiendo alcohol en la puerta de un local, así como al propietario del establecimiento que lo había servido de manera ilegal al incumplir las restricciones impuestas frente a la pandemia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha hecho saber el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, quien ha detallado que esta actuación se incluye en las labores de vigilancia que se están desarrollando en locales de hostelería situados en pedanías para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias para impedir la propagación de la Covid-19.

Ruiz Guillén ha detallado que estos hechos tuvieron lugar este jueves a primera hora de la tarde, a las 15.30 horas, cuando una dotación de la UDIP observó a un grupo de siete personas sentados en una mesa de la parte posterior de un local del polígono de Serrata. Todos ellos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas servidas por el local y "se percibía un fuerte olor de lo que parecía ser marihuana".

Ha señalado que se procedió a la identificación de todas las personas que allí se encontraban para realizar las propuestas de sanción a las infracciones, asimismo se identificó al propietario del local, al que se le informó también de su propuesta de sanción por incumplimiento de la normativa Covid sobre establecimientos y terrazas, actualmente en vigor. Denuncias que una vez tramitadas oscilarán entre los 100 a 3.000 euros.

El edil ha concretado que, por estos hechos, se realizaron un total de 17 propuestas de sanción, de las cuales siete corresponden por reunión de más de seis personas no convivientes, siete por no respetar la distancia interpersonal de dos metros cuando fumaban, una por portar drogas estupefacientes, y otra por no portar mascarilla en las situaciones en la que es obligatorio su uso, así como otra al establecimiento por realizar una actividad prohibida por las autoridades sanitarias de servir productos para ser consumidos en el local.

Por último, el concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado "la labor de control y vigilancia que se viene desarrollando por parte de Policía Local de Lorca para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas sanitarias que están vigor, y que se desarrolla tanto en el casco urbano como en las pedanías y que está permitiendo llevar a cabo operaciones como la que tenía lugar ayer tarde".