Santomera estrena las rutas turísticas 'Cruce de Veredas' con el apoyo del Gobierno regional

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, con el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ante uno de los hitos de la ruta urbana - AYUNTAMIENTO SANTOMERA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santomera dispone de un nuevo recurso turístico con la creación de 'Cruce de Veredas', un conjunto de itinerarios que ponen en valor el patrimonio natural, etnográfico e histórico del municipio y que han sido financiados a través de una línea de subvenciones del Gobierno de la Región de Murcia destinada a la modernización y mejora de recursos turísticos municipales.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, han presentado este miércoles la actuación, que se enmarca en la estrategia de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes "para impulsar destinos más competitivos, sostenibles y accesibles en toda la Región de Murcia", según ha comentado la directora general.

Reverte ha indicado que, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, "se están ejecutando proyectos que revitalizan espacios con potencial turístico, mejoran su accesibilidad y favorecen el desarrollo económico de los municipios".

El proyecto 'Cruce de Veredas' plantea la creación de rutas que conectan espacios de valor histórico y ambiental, favoreciendo el paseo, el deporte y la interpretación del entorno. La primera fase ha permitido acondicionar ya los itinerarios del entorno urbano.

Las rutas integran elementos de accesibilidad como rebajes de aceras, rampas y señalización sensorial para una lectura universal. También se han incorporado códigos QR, mapas interactivos y recursos explicativos multimedia que facilitan una experiencia inclusiva y adaptada a diferentes perfiles de usuario.

Reverte considera que Santomera "es un ejemplo de cómo una apuesta municipal bien planteada se convierte en una oportunidad para el turismo y para el desarrollo del territorio".

La Región de Murcia "está comprometida con apoyar a los ayuntamientos que trabajan por mejorar su oferta turística y ofrecer experiencias de calidad durante todo el año".

La Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas abrirá en breve una nueva convocatoria de ayudas para continuar apoyando a los municipios de la Región de Murcia en la mejora y accesibilidad de sus infraestructuras y recursos turísticos.