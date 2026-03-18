Sean Frutos anuncia su primer concierto en solitario en el Teatro Circo de Murcia

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Sean Frutos, quien durante 27 años fue la voz de Second, ha anunciado su regreso a los escenarios. El artista murciano volverá al lugar donde se despidió la banda, el Teatro Circo de Murcia, el 21 de noviembre de 2026.
Las entradas se pondrán a la venta el día 23 de marzo a las 20.00 horas en www.compralaentrada.com. En ese mismo momento, Frutos ofrecerá una rueda de prensa en la que explicará todos los detalles y alguna sorpresa.
"Os adelanto que será un concierto único, es decir, irrepetible", ha explicado en su cuenta de Instagram, donde ha asegurado que no hará más directos en 2026.
El cantante ha desvelado que "va a haber un diseño especial a todos los niveles" y que "será en eléctrico y con banda al completo", entre la que se encontrará el exguitarrista de Second, "su hermano musical", Jorge Guirao, con quien ha compuesto la mayoría de temas. Para esta ocasión, el Teatro Circo retirará los asientos de su patio de butacas, adoptando el habitual formato para este tipo de eventos.
Además, ha anunciado que este año presentará varias canciones que estarán en este concierto, en el que también se podrán volver a disfrutar temas de Second.
Con respecto al futuro, el cantante lo deja en manos de sus seguidores. "Vosotros lo diréis. De momento voy a sentir y sudar de nuevo un concierto con vosotros como si fuera la última vez que me subo a un escenario", ha dicho, "mientras me quede un soplo de aliento".