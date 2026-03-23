El sector murciano del transporte se siente "absolutamente decepcionado" con el paquete de ayudas al combustible

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), Manuel Perezcarro, ha mostrado este lunes su "absoluta decepción" ante las medidas aprobadas por el Gobierno central para combatir el alza del combustible por la guerra en Irán.

En un contacto informativo durante la inauguración del tercer tramo del Arco Noroeste en Murcia, Perezcarro ha calificado de "insuficiente" el paquete de ayudas y ha advertido de que, si no se mejora la oferta actual, el sector se enfrenta a un "cataclismo" que podría afectar a la logística y al abastecimiento de los lineales.

El dirigente de la patronal murciana del transporte ha indicado que las medidas aplicadas no coinciden con lo pactado previamente con el Ministerio.

Según ha precisado, el propio ministro le habría trasladado su "incapacidad para convencer" a los responsables de Hacienda y Economía. "Nos sentimos perjudicados; la reducción del IVA o del impuesto de hidrocarburos no nos afecta porque ya lo deducimos o lo recuperamos a través del gasóleo profesional", ha explicado.

REIVINDICACIONES Y DESFASE DE COSTES

Desde FROET han criticado que la subvención se haya fijado en 20 céntimos por litro en lugar de los 25 céntimos demandados para equiparar la situación a las ayudas articuladas durante la crisis de Ucrania.

Asimismo, Perezcarro ha lamentado la ausencia de ayudas directas --que en anteriores decretos alcanzaban los 1.250 euros por camión pesado--, herramientas que considera "imprescindibles" para cubrir el desfase económico mientras los transportistas negocian la repercusión de costes con sus clientes.

"Pretender que un cliente acepte una subida del transporte de este calado es muy difícil", ha señalado el presidente de la federación, incidiendo en que el sector no puede soportar por sí solo el incremento de los gastos de explotación.

Asimismo, ha alertado de que esta situación pone en riesgo extremo a las pequeñas empresas y autónomos, quienes "no tienen la capacidad de negociación de la gran empresa" y podrían verse abocados al cierre.

REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL

Ante este escenario que califica de "catastrófico", Perezcarro ha anunciado que el Comité Nacional de Transporte por Carretera mantendrá este lunes por tarde una reunión clave para exigir al Ejecutivo que retome las negociaciones.

En este sentido, la patronal murciana ha advertido de que el margen de maniobra de las empresas es inexistente. "No me extrañaría nada que hubiera cierres; las pymes van a ser las primeras afectadas y las que peor lo van a pasar", ha concluido.