El SEF destinará 4,6 millones en acciones de fomento del empleo y la contratación en el entorno del Mar Menor

Publicado 18/02/2020 12:37:37 CET

CARTAGENA (MURCIA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, que dirige Miguel Motas, destinará hasta 4,6 millones de euros en la puesta en marcha de diversas acciones que contribuyan al fomento del empleo, de la contratación y el emprendimiento en el entorno del Mar Menor. Así lo ha anunciado el propio consejero durante la presentación de los presupuestos que dispondrá su consejería para este 2020.

En concreto, la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades dispondrá de 261,2 millones de euros a lo que se deben sumar los 94,6 millones del organismo autónomo del Servicio Regional de Empleo y Formación. Dentro del presupuesto del SEF es donde se contemplan los 4,6 millones para paliar las "transformaciones motivadas por la situación del Mar Menor que van a afectar a las actividades económicas".

En ese sentido, dentro de ese plan para dinamizar la actividad económica en el entorno del Mar Menor se contemplan ayudas a la contratación, al emprendimiento, cursos para trabajadores, la inversión de 1,6 millones para el fomento de empleo público local, la realización de un estudio sobre el impacto de la situación del Mar Menor en el deterioro del empleo, así como prospecciones para conocer las necesidades de las empresas de la zona, entre otras actuaciones. En total, ha detallado el consejero, la Consejería destinará actuaciones por valor de 6 millones de euros para la dinamización de la economía en el entorno del Mar Menor.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que el presupuesto del SEF se ha incrementado en 9,7 millones con respecto al año anterior. En materia de empleo también se apuesta por la promoción del empleo juvenil impulsando programas de empleo con entidades sin ánimo de lucro con 1,1 millones; la formación dual recibirá 1,5 millones de euros para proyectos mixtos de empleo y formación.

Se aumenta también en casi un 40% la financiación al empleo protegido a través de ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en los 46 centros regionales con cerca de 1200 trabajadores con discapacidad. Este año también se destinarán 5 millones a la formación en competencias digitales e idiomas y 8,8 millones para el empleo autónomo y el emprendimiento.

En cuanto a Universidades e Investigación, la Consejería destinará 209 millones para "cumplir con las necesidades y acciones de mejora y modernización del sistema universitario, promoción del campus de excelencia internacional, captación de talento y una mayor apertura de la universidad hacia la sociedad". En ese sentido, la financiación de la Universidad de Murcia será de 149 millones y la de la Universidad Politécnica de Cartagena de más de 40 millones sin contar en ambos caso con lo destinado del incremento retributivo ni con la previsión de devolución de las pagas extras.

En este presupuesto se aumenta, además, en 1,2 millones la financiación correspondiente al contrato-programa, por lo que en el próximo Plan de Financiación 2021-2025 se marca como objetivo que se alcance un 15% de la financiación por objetivos con el fin de promover la "excelencia" de las universidades públicas. Además de eso, se fomenta el acceso de las mujeres a las enseñanzas científico-tecnológicas incentivando su acceso a carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Para ello, por ejemplo, en las universidades públicas se ha minorado en un 11% el acceso a los másteres habilitantes y en un 15% es de los másteres de enseñanzas STEM, compensando por ello a las universidades públicas con 700.000 euros que se pagan en 3 años. Aparte, se mantiene la financiación del Campus Mare Nostrum, con 457.100 euros. A su vez, en todas las universidades de la Región se ha impulsado implantar la tecnología Blockchain para verificar los títulos.

Por otro lado, la Fundación Séneca percibirá un presupuesto de 6,2 millones para desarrollar proyectos como el Programa Talento Investigador y su Empleabilidad, dotado con 2,7 millones, el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica, con 1,8 millones o el de Cultura Científica e Innovadora. Además, la Consejería comenzará a elaborar una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación que comprenda los años 2021-2024 y que se integrará en las estrategias RIS3MUR y se alineará con la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2027-2027 y con la Estrategia Horizonte Europa 2021-2027.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Virginia Lopo ha señalado que los presupuestos de esta Consejería "No sirven para resolver ni la desigualdad, ni la temporalidad ni los bajos salarios". Ha criticado que no haya un cambio en el modelo económico y productivo.

"El consejero de empleo no tiene un plan ni iniciativa ni una estrategia, está en Matrix, en una realidad paralela", ha dicho apuntando que la Región tiene casi un 40% de paro juvenil, "no hay una estrategia y el SEF tiene asignados casi 94 millones para planes que no se ejecutan y que no llegarán a los 34.000 parados que hay en la Región". A su vez ha dicho que el consejero "ha pasado casi por encima de los autónomos con una partida ridícula y por encima de la economía social".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha apuntado que el presupuesto está basado en un modelo económico "que hace aguas por todas las esquinas y que está basado en la generalización del empleo precario y el aumento colosal de la deuda". Ha echado en falta un plan contra la economía irregular y más presupuesto para seguridad y salud laboral. En cuanto a lo presupuestado por el SEF, reconoce que hay 10 millones más, pero "se debe a lo que viene por parte del Estado". A su vez ha echado en falta partidas para que las universidades puedan contratar personal de forma estable y ha criticado el descenso del l18% del presupuesto para la Fundación Séneca.

Desde VOX, María Isabel Campuzano, ha reiterado que estos "no son" los presupuestos de su partido y ha destacado la retirada de las subvenciones enfocada a sindicatos y a la patronal. A su vez ha aludido a la brecha salarial y de género en las universidades considerándola "una falacia" cuando "más del 62% de los estudiantes en las universidades son mujeres y todos los parámetros indican que tienen mejor rendimiento que los hombres".

Por parte del PP, Miriam Guardiola ha señalado que son unos presupuestos "rigurosos, sensatos, responsables y ajustados a su marco competencias". La 'popular' ha destacado de las partidas presupuestarias los más de 219 millones de euros destinados a las universidades públicas y la investigación, "un apoyo y respaldo a la calidad y la excelencia".

Y ha destacado el "incremento significativo" que reciben la UMU y la UPCT, "una de las inyecciones económicas más importantes", ha añadido". Por su parte, la diputada Inmaculada Lardín ha señalado los 38 millones de euros destinados a proyectos formativos dirigidos a jóvenes, emprendedores y personas en riesgo de exclusión y "el apoyo claro a los autónomos y el emprendimiento con 8,8 millones de euros. En un año esta región cuenta con 1.239 autónomos y doblamos la media nacional en cuanto al ritmo de afiliación".

Finalmente, desde Ciudadanos, Valle Miguélez, ha puntualizado que quieren crear emleo de calidad y lograr retorno de los jóvenes. Es por eso por lo que destaca el incremento del 9% en las ayudas del SEF y ha señalado que con la construcción de proyectos estratégicos como el Puerto de El Gorguel, el corredor mediterráneo o el AVE "se podrían crear 40.000 puestos de trabajo".

Su compañero, Juanjo Molina ha destacado la partida para las universidades públicas señalando que ahora el dinero que se les destina de los presupuestos se les enviará entre febrero y marzo no teniendo que esperar hasta noviembre, como años anteriores.