El SEF incrementó las atenciones a empresas y autónomos en 2025 más de un 30%

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, prestó en 2025 un total de 41.019 atenciones a empresas, entidades empleadoras y autónomos. Son 9.860 servicios más que los realizados en el año 2024, que se situaron en 31.159, lo que supone un incremento del 31,6 por ciento.

En concreto, el SEF pone a disposición del tejido empresarial una serie de servicios para ofrecerle asesoramiento especializado en materia de contratación laboral y formativa y a los que, al cierre de 2025, se adscribían 33.144 empresas, un 9,45 por ciento más que las registradas a último día de diciembre de 2024, que eran 30.281.

"El incremento tanto en el número de atenciones como en la cifra de empresas adscritas refleja que estos servicios del SEF no solo se consolidan, sino que además están cumpliendo con el objetivo con el que nació, que no es otro que el de apoyar y respaldar a las empresas para mejorar su desarrollo y competitividad", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

En concreto, a través de estos servicios, que están disponibles en las 25 oficinas de la Región de Murcia y desde enero en la unidad móvil 'SEF+Móvil', las empresas y autónomos pueden solicitar ayuda para gestionar procesos de selección, recibir asesoramiento sobre contratos, informarse sobre las subvenciones para el fomento de la contratación y el autoempleo, así como para la formación de sus trabajadores, entre otros.

En materia de apoyo económico, este servicio ofrece información especializada acerca de las subvenciones y ayudas a la contratación gestionadas por el SEF, así como asesoramiento sobre bonificaciones y exenciones que afectan a las diferentes modalidades contractuales.

Las entidades interesadas en adscribirse a este servicio pueden solicitarlo a través del correo sef-empresas@carm.es. También pueden obtener más información en el apartado 'Empresas' de la web www.sefcarm.es.