Segado (PP) afirma que "ha llegado el momento de elegir: O son ciudadanos honestos o son 'sanchistas'"

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha considerado que "lo que está pasando en España es una vergüenza internacional" y ha advertido a los diputados de la Asamblea Regional que "ha llegado la hora de elegir: O son ciudadanos honestos o son 'sanchistas', porque las dos cosas hoy ya no se pueden ser".

"O están con los que defendemos la democracia o están con los que la retuercen para mantenerse en el poder", tal y como ha afirmado Segado, quien ha valorado que "el número uno" --en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, "se ha convertido en un peligro para España y para los españoles".

"Sánchez ha dirigido el gobierno más como un dictador al estilo venezolano que como presidente de un Estado democrático", ha manifestado Segado, quien ha centrado sus críticas en el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quienes ha definido como "los jefes de las cloacas de Moncloa". "Han desempeñado el papel decisivo en los momentos clave de la vida de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, Segado se ha preguntado "dónde está el límite" tras citar a "Ábalos, Santos Cerdán, la sede del PSOE registrada por la UCO, el fiscal general del Estado salpicado, la fontanera Leire, la mujer, el hermano y ahora también el ministro de Presidencia y Justicia, el señor Bolaños".

"Es una red criminal", según Segado, quien ha calificado el "modelo" que representa Pedro Sánchez como "una especie de secta mesiánica que se puede denominar 'sanchismo'" y que busca "la desmembración del Estado, la colonización de las instituciones y la división social, la confrontación continua y, por supuesto, la corrupción a espuertas".

Ha criticado que las políticas del Ejecutivo nacional hacia la Región de Murcia no han cambiado y mantiene lo que considera un "castigo permanente". "No ha cambiado que sigamos siendo la comunidad autónoma peor financiada de toda España", ha manifestado Segado.

El dirigente 'popular' ha acusado al Gobierno de Sánchez de "colonizar las instituciones" y promover "la división social". "El 'sanchismo' se agarra al poder al precio que sea para ocultar sus estafas, malversaciones y expolios del erario público", ha señalado.

Segado ha destacado en contraste la labor del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, al que ha definido como alguien "que se preocupa por lo importante", trabajando por "educación, sanidad, servicios sociales, familias, medio ambiente y empresas". "Un presidente digno", lo ha calificado.

SÁNCHEZ: "UN DICTADOR AL ESTILO VENEZOLANO"

En este sentido, ha denunciado públicamente la supuesta corrupción del Gobierno central y ha asegurado que "los españoles ya saben la calaña que nos gobierna desde Ferraz y Moncloa". "Lo que calificaban de bulo resulta ser hecho cierto", ha afirmado Segado, acusando al PSOE de haber "generalizado y normalizado" la corrupción.

El dirigente popular ha señalado que Sánchez "ha convertido al Tribunal Constitucional en un mero tribunal de apelación al servicio del Gobierno". "Ha perdido las elecciones pero sigue en el poder", ha criticado Segado, quien ha acusado a Sánchez de gobernar "al margen de las Cortes Generales".

Ha recordado que 38 exministros y exaltos cargos socialistas ya han pedido la dimisión de Sánchez, e incluso el expresidente Felipe González "ha anunciado que no volverá a votar al PSOE si se confirma la aprobación de la amnistía".

Segado ha criticado la gestión de Sánchez, a quien ha acusado de "no sentir el más mínimo respeto por la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes". "Ha puesto exclusivamente su interés personal por encima del interés general", ha manifestado.

"¿Alguien de verdad puede creer que Pedro Sánchez, que lo controla todo, no conocía lo que hacían sus hombres de máxima confianza?", según el portavoz 'popular' quien ha señalado que solo caben dos posibilidades: "O lo sabía o no lo sabía". "Si no lo sabía, debería irse a su casa, y si lo sabía, también tendría que irse por inepto y por irresponsable", ha sentenciado.

Ha acusado al Gobierno de "degradación moral y ética" y de justificar cualquier acción "con tal de mantenerse en el poder". Además, ha puesto en duda la capacidad del PSOE para encontrar un nuevo secretario de organización "que no aparezca en los informes de la UCO".

"SÁNCHEZ TIENE MIEDO DE CONVOCAR ELECCIONES"

Segado ha acusado a Sánchez de "colonizar y apropiarse de las instituciones" con una estrategia que busca "única y exclusivamente la impunidad de su familia, su partido y su gobierno". "Lo que pasa a este PSOE es que la justicia de un país democrático les incomoda", ha manifestado.

Ha reprochado que "nunca hubo tantos ataques a medios de comunicación, jueces, Guardia Civil y Policía Nacional como con este gobierno socialista". "Pedro Sánchez tiene miedo y no quiere convocar elecciones porque sabe que las perdería", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Así, ha acusado al presidente del Gobierno de actuar como un "autócrata" que "secuestra a los españoles" al impedirles unas elecciones libres. "Sánchez huye de las urnas porque sabe que los españoles lo dirán de manera alta y clara", ha manifestado Segado, quien ha añadido que el líder socialista "no quiere dar voz a los españoles". "Sin el parapeto de La Moncloa quedaría desnudo ante la justicia", ha señalado Segado, quien ha augurado que podría ser "el primer presidente de España sentado en el banquillo de los acusados".

Además, ha extendido sus acusaciones de corrupción a la Región de Murcia porque "el 'sanchismo ha manchado proyectos importantes como el soterramiento ferroviario, con presuntas mordidas incluidas". "Un gobierno incompetente e impotente que solo ha sacado dos presupuestos en siete años", ha concluido.

MURCIA, LA COMUNIDAD QUE "MÁS EMPLEO CREA"

Segado ha destacado que Murcia "es la comunidad autónoma que más empleo crea", con 677.823 personas trabajando, "la mayor cifra de toda nuestra historia". "Nuestra región crece por encima de la media nacional, gracias a un marco favorable para invertir y crear empleo", ha subrayado.

El dirigente 'popular' ha criticado especialmente el sistema de financiación autonómica y ha insistido en que Murcia "es la comunidad autónoma peor financiada de España". "¿Qué meta no seríamos capaces de alcanzar si tuviéramos la financiación que merecemos?", se ha preguntado.

Ha denunciado además el "maltrato continuo" del Gobierno central en infraestructuras, con "el peor AVE de España" y sin proyectos de alta velocidad para Cartagena. "Ha sido la mayor traición de la historia de los socialistas a esta región", ha sentenciado.

Finalmente, Segado ha cargado contra el secretario regional del PSOE, Francisco Lucas, al que ha acusado de ser "incapaz de liderar nada, salvo la sumisión al 'sanchismo'".