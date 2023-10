Segado (PP) considera un "teatrillo" el pacto entre PSOE y Sumar

CARTAGENA (MURCIA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, considera que el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar es un "teatrillo" y ha advertido que este pacto, aunque no se ha anunciado hasta ahora, era "un pacto que todos conocíamos".

Según ha lamentado el diputado del PP, "Sánchez ha pactado con los herederos de ETA, con los comunistas y está a punto de cerrar un pacto con los independentistas y golpistas catalanes, alguno de ellos fugado y buscado por la justicia española. Estos son los que van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, nuevamente, como presidente del Gobierno", ha añadido.

Segado ha recordado que aún se desconoce cuándo se celebrará el debate de investidura, "en cambio, cuando se designó a Alberto Núñez Feijóo, ese mismo día se determinaron las fechas".

Asimismo, considera que "con Pedro Sánchez nos encontramos con el Congreso aferrado a cal y canto, no hay una sesión de control al Gobierno ni interviene desde hace cinco meses, no participó en la sesión de investidura Alberto Núñez Feijóo y no mandó a ningún miembro del Gobierno a la Comisión de Comunidades Autónomas al Senado. Esto una falta de respeto a las instituciones y hoy dan un paso más en esa investidura de un nuevo Gobierno Frankestein".