Segado (PP) dice que la Región "sufre las consecuencias" de "la ambición" de Pedro Sánchez

CARTAGENA (MURCIA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha afirmado durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región que la Comunidad "sufre las consecuencias de una política basada en la ambición de un solo hombre", en referencia al presidente nacional, Pedro Sánchez.

"Da igual con quién se pacte o qué se pacte. Da igual la Constitución. El PP tiene una gran ambición pero totalmente distinta: mejorar la vida de los ciudadanos de la Región", ha dicho.

Durante su intervención, Segado ha acusado al PSOE de presentar un modelo que "sangre a impuestos" a los ciudadanos de la Región pero que, aún así, la Comunidad siga siendo una de las peores financiadas.

"No vamos a permitir que se nos humille. No vamos a permitir más desigualdad. Sánchez ya nos ha humillado bastante. Hay que cambiar el sistema de financiación, pero no para ayudar a los de siempre, no para ayudar a los más ricos y perjudicar a los que menos tenemos", ha dicho.

El diputado del PP ha recordado que el "castigo y la injusticia es mayor" en la Región porque "nosotros estamos padeciendo la infrafinanciación durante mucho tiempo y en mayor medida que nadie. Somos los peor tratados", ha dicho.

En ese sentido, considera que el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, debe sentarse con todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Son temas que no se pueden acordar bilateralmente con ERC sólo porque Sánchez acepta su chantaje para seguir en el sillón de la Moncloa y que ERC acepte investir a Illa", ha advertido.

Segado ha señalado que la financiación de cuestiones como la sanidad y la educación "no se negocia de forma unilateral con una comunidad y, mucho menos, con golpistas e independentistas desleales con el Estado y la Nación".

El diputado del PP ha acusado a Sánchez de estar "dispuesto a robar nuestros recursos, los del millón y medio de habitantes de esta región, para dárselos a aquellos que se han saltado la ley de manera sistemática, prófugos de la justicia y que pretenden romper la unidad de nuestro país".

Según ha dicho, el PSOE de Sánchez, "después de quebrar el principio de igualdad con la ley de amnistía, amenaza ahora con echar por tierra el principio de solidaridad entre regiones".

El diputado ha recordado que hace seis años Pedro Sánchez accedió a la Moncloa mediante una moción de censura y "echaba a andar la coalición ‘Frankenstein’, un verdadero dislate político y moral que el PSOE justificaba ante una supuesta necesidad de regenerar la vida política y desterrar la corrupción. Pero lo que vendría después no fue precisamente regeneración democrática: vinieron años de mentiras, engaños masivos, cesiones cada vez más escandalosas a los socios independentistas…", ha añadido.

También ha asegurado que Pedro Sánchez "está al final de su escapada. España no puede resistir indefinidamente sin gobierno, sin leyes, sin presupuesto. Sánchez viaja en un cohete rumbo al sol y lo teledirige desde tierras extranjeras un tal Puigdemont y un tal Junqueras".

Durante su intervención, ha aseverado al PSOE que "quien llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción ha terminado fomentándola y extendiéndola".

En este sentido, ha recordado casos como ‘Tito Berni’ y ‘Koldo’, "una trama en la que aparecen implicados, entre otros, el todopoderoso exministro Ábalos, el hombre fuerte de Sánchez en el partido durante años, la actual presidenta del Congreso y el actual ministro de Política Territorial".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular también ha defendido cuestiones como el trasvase Tajo-Segura "porque eso significa apostar por el desarrollo y la prosperidad de nuestra tierra. Por eso no es entendible, no se puede explicar su actitud frente a las tropelías del Gobierno de España, que toleran y apoyan que desde el Ministerio se siga recortando el Trasvase", ha dicho dirigiéndose al PSOE.

Además, ha reiterado que su partido seguirá reivindicando un Plan Hidrológico Nacional "que garantice el desarrollo de nuestro sector agrario".

Según ha indicado, por su partido "no va a quedar, el pacto es posible, con o sin el Gobierno de Sánchez", ha dicho recordando que el presidente López Miras ya ha dado junto a representantes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid "con la reivindicación común de un acuerdo de país sobre recursos hídricos basado en los principios de solidaridad entre los territorios, un Pacto Nacional del Agua".

Sobre el Mar Menor, Segado considera que a Sánchez el "Mar Menor solo le importa para las fotos" y le ha acusado de no destinar "un euro ni una ayuda a nuestro mayor tesoro ambiental, pero esto no lo digo yo, solo hay que ver los resultados de las elecciones europeas en los municipios del entorno del Mar Menor", ha señalado.

En ese sentido, también ha acusado al Gobierno de España de poner obstáculos para proteger el Mar Menor. "Ponen trabas para los trabajos de recuperación", ha dicho recordando que las últimas veces que Sánchez ha venido al Mar Menor lo ha hecho en campaña. En las dos últimas veces que ha venido ni siquiera se ha comprometido a nada, pero nadie de aquí le ha pedido que se comprometa", ha afirmado.

Por otro lado, ha señalado sobre el cierre del campamento Naval de Cartagena que el Ministerio "miente una vez más con el cierre" y se ha preguntado que "mientras el Gobierno de España gasta 25 millones en este centro, donde están las inversiones para Cartagena, donde está la Ciudad de la Justicia, con mucho menos de 25 millones se podría construir, donde está el trazado del AVE con plazos y compromisos, donde están las cercanías con Murcia, donde está las inversiones de la ZAL, qué sabemos de la plataforma intermodal, del corredor mediterráneo".

Por último, ha recalcado que en sus políticas no está levantar muros ni fomentar la confrontación ni la división para crear tensión. "Bien al contrario, queremos seguir llevando a cabo una política basada en la mano tendida, en la búsqueda del acuerdo con todos los sectores de la sociedad. Creemos en el consenso como mejor modo de consolidar el verdadero progreso ", ha concluido indicando que el PP es "la alternativa constructiva a la polarización que promueve el sanchismo".