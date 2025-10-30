Segado(PP): "Si la oposición da la espalda al decreto del Gobierno regional, acceder a la vivienda será aún más difícil"

Segado: "Si la oposición da la espalda al decreto del Gobierno regional, acceder a la vivienda será aún más difícil" - PP

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia Joaquín Segado, en el transcurso de una rueda de prensa junto al presidente regional de NNGG y diputado regional Antonio Landáburu, ha advertido de que "si mañana la oposición da la espalda al decreto del Gobierno regional, acceder a la vivienda será aún más difícil"

"Si mañana PSOE y Vox se oponen al decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, será misión casi imposible para los ciudadanos de la Región tener acceso a un hogar", ha incidido Segado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Con una ley pionera a nivel nacional, López Miras se sitúa a la cabeza de España en las soluciones reales al problema de la vivienda", ha subrayado el vicesecretario del PPRM, quien ha añadido que "el Gobierno de la Región de Murcia ha hecho más por la vivienda en los últimos meses que Pedro Sánchez en todas sus legislaturas".

Respecto a la oferta lanzada por el PSOE sobre la norma que se vota mañana en la Asamblea Regional, Segado ha señalado que "es la oferta del fracaso de Pedro Sánchez, que ha convertido a la vivienda en la principal preocupación de los españoles, cuando antes de que llegara al poder estaba en el puesto 16".

Acerca de la posición de Vox, Segado ha remarcado que "mañana tiene que elegir entre el modelo de vivienda socialista, intervencionista y fracasado de Pedro Sánchez, y el modelo pionero y transformador del presidente Fernando López Miras".

"Si Vox vota sí al decreto y después, sin embargo, vota junto al PSOE para tramitarlo como proyecto de ley, demostraría una vez más que su único objetivo es desgastar al Partido Popular", ha resaltado. "Y sería una prueba más de que hay una pinza PSOE-Vox para intentar boicotear las iniciativas del Gobierno regional y del Partido Popular", ha apostillado.

El vicesecretario regional del PP ha explicado a continuación que el decreto ley de vivienda asequible "incluye un conjunto de iniciativas para simplificar la burocracia y reducir los plazos administrativos, como la declaración de urgencia de todos los trámites administrativos vinculados con el nuevo modelo de vivienda asequible, incluidas las licencias de obra o planeamiento". "También se adaptan trámites como la calificación provisional y definitiva, que pasan a ser sustituidos por una declaración responsable", ha añadido.

Este decreto, ha dicho, "impulsará la edificación de 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años en la Región de Murcia, un objetivo viable que podrá lograrse gracias al compromiso y participación de todos los agentes implicados en el ámbito de la vivienda".

"Esto es política real, por y para los ciudadanos", ha destacado Segado. "Frente a la 'política ficción' de las promesas vacías de un Pedro Sánchez que ha convertido el derecho a la vivienda en un drama nacional, tenemos la oportunidad de que en la Región de Murcia López Miras lo convierta en una oportunidad real para todos", ha concluido.