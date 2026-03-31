La segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa prevé 455.000 desplazamientos en la Región

Archivo - Varios vehículos circulan por la Autovía del Mediterráneo o A-7 - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa comenzará a las 15.00 horas de este miércoles y provocará 455.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia, concluyendo a las 24 horas del lunes 6 de abril.

Durante esos días, en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 232 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 6 unidades móviles de radar y el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha indicado que los días de mayor intensidad de tráfico serán Jueves y Viernes Santo a lo largo de todo el día, pero con picos especialmente importantes entre las 10.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 21.00 horas.

Durante la primera fase de la Operación Especial, desarrollada entre el 27 y el 29 de marzo, se contabilizaron tres accidentes con víctimas en vías interurbanas de la Región de Murcia, con el resultado de dos heridos leves y uno grave.