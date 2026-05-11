Los senadores del PP lamentan en la capilla ardiente de Ballesta haber perdido a un amigo al que ya echan de menos

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del PP José Ramón Díez de Revenga y Francisco Bernabé han acudido este lunes a la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, en el Ayuntamiento de Murcia.

Díez de Revenga ha señalado que con su fallecimiento se pierde "un referente, un reformista, un político de los que hacen raza, de los que tienen capacidad transformadora". Además, ha destacado que tenía "una capacidad de visión y de transformación de la ciudad que se ha visto y queda reflejada en la calles".

"Los políticos del Partido Popular perdemos un referente, un modelo a seguir. Yo he perdido a un amigo", ha afirmado.

Por su parte, Bernabé ha transmitido las condolencias del presidente del Senado, Pedro Rollán, de la portavoz del PP la Cámara Alta, Alicia García, y de todos los senadores.

"Se nos ha ido un grande de Murcia, en lo político, en lo humano, en intelecto y en bonhomía", ha señalado de Ballesta. "La ciudad lo va a echar mucho de menos, sus amigos ya lo estamos haciendo", ha concluido.