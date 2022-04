SEO/BirdLife reclama al MITECO la declaración del Mar Menor como primer hábitat en peligro de desaparición

Ante la posibilidad de "un nuevo episodio de colapso ecológico"

MURCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha vuelto a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que reconozca al Mar Menor, principal representante de las lagunas costeras del país, como primer hábitat declarado en peligro de desaparición.

En un comunicado, la organización ha destacado la importancia de esta distinción para "reconocer legalmente la grave situación" de la laguna, con el fin de "poder abordar de manera urgente una estrategia coordinada y global de conservación y restauración del hábitat".

De lo contrario, "la regeneración ecológica de los valores por los que se reconoce internacionalmente este humedal litoral podría llegar a ser irreversible", ha subrayado.

La ONG se ha apoyado en el último informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que destaca el riesgo de "un nuevo episodio de colapso ecológico" por agotamiento de oxígeno (anoxia) y muerte masiva de organismos a raíz de las lluvias torrenciales del pasado marzo.

Este informe, solicitado por el MITECO, actualiza los estudios previos sobre el seguimiento científico del estado del Mar Menor e incide en el papel determinante del aporte de nutrientes y materia orgánica como motor de eutrofización de la albufera.

Para SEO/BirdLife, en este contexto es necesaria una reconversión del modelo productivo agropecuario del Campo de Cartagena hacia un futuro ambiental donde la agricultura y la ganadería "se compatibilicen con la protección de la laguna".

Y es que, a su juicio, "el actual modelo de agricultura y ganadería intensivas, que no es el sistema tradicional sino un modelo implantado en las últimas décadas, no tiene futuro".

"La limitación de los recursos hídricos endógenos, que se verá agravada por el cambio climático, y las desastrosas consecuencias de este modelo sobre el acuífero y sobre la laguna, hacen que el sistema no se pueda mantener en el tiempo por ser económica y ambientalmente insostenible", ha apostillado al respecto.

En este sentido, la ONG ha puntualizado que la medida "más urgente" es asegurar la clausura definitiva de todas las extracciones y explotaciones ilegales de regadío, con un calendario de ejecución y un presupuesto específico, además de las sanciones en su caso.

También ha abogado por la puesta en marcha de un programa de vigilancia continua a medio-largo plazo que "sea capaz de disuadir las prácticas ilegales e impida la ineficacia de las denuncias".

Además, ha considerado que "no existen soluciones de final de tubería" y que centrarse en la fase final de la descarga superficial y subterránea a la albufera del Mar Menor, "lejos de conseguir emisiones cero, es renunciar a solucionar el problema".

Al hilo, ha reiterado que las administraciones deben actuar "en origen" para controlar la llegada de nutrientes a la laguna, acompañando esta medida de "una profunda reconversión de la agricultura y ganadería intensivas y su sustitución por una producción ecológica que genere actividad económica y empleo de una forma ambientalmente responsable".

Esto conlleva, según ha agregado, evitar el uso de fertilizantes y agroquímicos y la emisión de las sustancias nitrogenadas que "hoy constituyen su principal fuente de contaminación".

En este proceso de reconversión, SEO/BirdLife ha defendido la necesidad de que los planes de actuación estatales y autonómicos incorporen "objetivos ambiciosos" para acabar con el uso de fertilizantes y las emisiones nitrogenadas en origen, para cada explotación y a escala de cuenca.

También ha apostado por la revisión de la dimensión del regadío intensivo en toda la cuenca vertiente y, "por ende, del trasvase Tajo-Segura, para acabar definitivamente con los gravísimos efectos ambientales que esta infraestructura desencadena en ambas cuencas hidrográficas".

Asimismo, la organización ambiental ha pedido incrementar el personal y los recursos de la Administración para asegurar un mayor control en el uso de fertilizantes y agroquímicos, el "respeto de la legalidad" y el cumplimiento "íntegro" de las medidas de protección.

PRIMER HÁBITAT DE LAS LAGUNAS COSTERAS

La ONG ha recordado que el Mar Menor es la laguna costera más grande del país, seguida por Doñana, en Andalucía, con un 28% de extensión, y la albufera de Valencia, con un 20%. Al hilo, ha recordado que las lagunas costeras son uno de los hábitats prioritarios para la Unión Europea y uno de los principales espacios protegidos en la Red Natura 2000.

Por otro lado, SEO/BirdLife ha definido de "buena noticia" que el Congreso de los Diputados haya decidido tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada con 650.000 firmas ciudadanas para dotar por de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca.

Del mismo modo, ha valorado el reconocimiento de Naciones Unidas al valor de esta iniciativa y su compromiso de establecer una cooperación estable con las entidades promotoras de la ILP, como la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia.

Joaquín Nieto, responsable de SEO/BirdLife en el Mar Menor, ha resaltado la importancia de esta atención internacional. "La mirada europea e internacional está ahora puesta en este maravilloso pero frágil ecosistema en riesgo de colapso y atenta a cómo ejercemos la responsabilidad que nos corresponde de preservarlo, para nuestra generación y para las generaciones futuras", ha dicho.

A esto, ha sumado que "no podemos mirar para otro lado, no podemos decepcionar. Debemos actuar con decisión y con urgencia, haciendo todo lo que hay que hacer, pero sobre todo dejando de hacer lo que no se debe seguir haciendo".