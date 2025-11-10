La serie original de 'La Tauromaquia', de Goya, se podrá ver hasta final de año en el Museo Ramón Gaya - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Ramón Gaya de Murcia acoge desde hoy la exposición 'La Tauromaquia', de Francisco de Goya y Lucientes, una de las citas más relevantes de la temporada cultural.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha inaugurado la muestra que reúne por primera vez en el museo la serie original de 33 aguafuertes que Francisco de Goya dedicó al mundo del toreo, una obra fundamental de su producción gráfica y artística.

En total, la exposición cuenta en total con 40 obras, ya que se complementa por otras 7 planchas grabadas por el reverso de algunas de las primeras, que amplían la visión del autor sobre el arte taurino, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Realizada en 1816, 'La Tauromaquia' pertenece a la etapa de madurez de Goya y forma parte de sus cuatro grandes series de grabados junto con 'Los Caprichos', 'Los Desastres de la Guerra' y 'Los Disparates'. Las estampas muestran la lucha ancestral entre el hombre y el toro, un tema que Goya convierte en metáfora universal del valor, el riesgo y la condición humana.

Durante la inauguración, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado la figura del comisario de la exposición, Emilio Ángel Morales Marín, "un referente del arte y la tauromaquia en nuestro país. Representa la sexta generación de Francisco Salzillo y pertenece a una familia profundamente vinculada al arte, como demuestra su tía Sofía Morales. A lo largo de su vida ha sido galerista, empresario de catorce plazas de toros, apoderado y hasta futbolista profesional. Su experiencia y sensibilidad artística han hecho posible una exposición que une arte, historia y tradición española."

ARTE, HISTORIA Y EMOCIÓN EN TORNO A LA TAUROMAQUIA

El recorrido expositivo ofrece una lectura artística e histórica de la serie, contextualizando su creación en los años posteriores a la Guerra de la Independencia (1808-1814), una época marcada por la censura y la represión. En este periodo, Goya encontró en el tema taurino un refugio creativo y emocional, explorando a través de él la tensión entre belleza y violencia, razón y pasión.

'La Tauromaquia' se estructura en tres bloques temáticos: los orígenes históricos de las fiestas de toros en España, los toreros del siglo XVIII y los lances trágicos que reflejan el dramatismo del espectáculo. En cada lámina, el artista combina técnica magistral y profundidad simbólica, elevando el toreo a una forma de arte y reflexión sobre la naturaleza humana.

El visitante podrá contemplar también reproducciones y materiales complementarios que ayudan a comprender la evolución del grabado y la visión moderna de Goya sobre la tauromaquia. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de diciembre de 2025 en las salas del museo murciano.

EL MUSEO RAMÓN GAYA CELEBRA SU 35.º ANIVERSARIO

La inauguración de 'La Tauromaquia' coincide con el 35.º aniversario del Museo Ramón Gaya, inaugurado el 10 de octubre de 1990, y con el 20.º aniversario del fallecimiento del pintor murciano. En lo que va de 2025, el museo ha organizado 15 exposiciones y ha recibido más de 11.000 visitantes.

A lo largo del año, el museo ha rendido homenaje a su fundador con muestras como 'El último Gaya' y 'Ramón Gaya. Homenajes a Tiziano', junto a una amplia programación de actividades culturales y educativas.