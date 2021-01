Serrano (PSOE) exige la dimisión de Coello por vacunarse saltándose el protocolo y por mentir

El portavoz socialista afirma que Ballesta "tiene que salir públicamente a decir si se ha vacunado o no"

MURCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha declarado este viernes que el concejal del PP, responsable de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, "tiene que dimitir, por vacunarse saltándose el protocolo y por mentir a la opinión pública".

También ha afirmado que Ballesta "tiene que salir públicamente a decir si se ha vacunado o no. Si no se ha vacunado, su comparecencia es fácil", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Al respecto, Serrano ha sido contundente "no podemos tomarnos este virus a broma. Todos los días está muriendo gente, también sanitarios, y nuestras únicas armas son el distanciamiento social y la vacuna. Ante la vacuna, no queda otra que seguir estrictamente el protocolo del Ministerio de Sanidad", por tanto, añade: "quien se lo salte sin justificación alguna, aprovechando la condición de privilegio que da un cargo público, debe dimitir".

El portavoz socialista advierte de que ha quedado sobradamente demostrado que "Coello se ha vacunado saltándose el protocolo y debe ser apartado por respeto a todos los contagiados, hospitalizados, fallecidos y sanitarios. Les recuerdo que hay miles de sanitarios sin vacunar y que están doblando turnos". Sobre esto, recuerda que hay más de mil personas ingresadas por Covid-19 en los hospitales de la Región.

Serrano ha comentado que, efectivamente, Coello es licenciado en Medicina "pero ni ejerce ni tiene el MIR. Tiene una trayectoria profesional conocida por todos, se ha dedicado al deporte y la política. Jamás lo hemos visto de voluntario en ningún centro sanitario y ha montado la farsa de ponerse él mismo a vacunar, algo que sólo pueden hacer los facultativos que están dentro del Sistema Nacional de Salud, para justificar su propia vacunación".

Asimismo, ha apuntado al alcalde Ballesta, "tiene que salir públicamente a decir si se ha vacunado o no, que no se cobije en su partido, que haga como el Delegado del Gobierno. Si no se ha vacunado, su comparecencia es fácil".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia También ha señalado a Mario Gómez, portavoz de Ciudadanos y socio de Gobierno del PP, que "a esta hora no se ha manifestado sobre Coello y debe dar un paso al frente. De la misma forma que su compañera Ana Martínez Vidal no dudó en pedir la dimisión del consejero de Sanidad, él debe hacer lo mismo por coherencia y por alejarse de todo el sainete montado por Coello para reírse de todos los murcianos".

Por último, Serrano anuncia la petición de una auditoría interna del Servicio Municipal de Salud para conocer quiénes y cuándo se han vacunado y "vamos a insistir en recibir toda la información sobre el listado de todas las vacunas recibidas y administradas".