Servicios de emergencia intervienen en el incendio de una vivienda con tres personas afectadas en Yecla - EPDATA

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia han intervenido este viernes en un incendio de una vivienda con tres personas afectadas en Yecla, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias Región de Murcia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' recibió, sobre las 18.16 horas, varias llamadas informando del incendio de una vivienda en la calle San Felipe de Yecla, en la que había gente dentro. Además, el fuego podía extenderse a otras viviendas.

Al lugar indicado se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Policía Local de Yecla.

El fuego, que se inició en el número 54 de la mencionada calle, finalmente se extendió al 56, aunque todos los vecinos pudieron salir fuera de las viviendas.

Finalmente, Policía Local de Yecla solicitó asistencia sanitaria para tres personas: dos afectadas por inhalación de humo (un hombre de 65 años y una mujer de 58 años), y para un joven de 17 años que presentaba heridas leves. Ninguno de ellos precisó traslado a centro sanitario.