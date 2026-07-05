Servicios de emergencia rescatan a un pescador en la zona de Cabo Tiñoso, en Cartagena - 112 RM

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia han rescatado este domingo a un pescador que había quedado imposibilitado para abandonar la zona rocosa donde se encontraba pescando, en Cabo Tiñoso, detrás de Las Baterías de Castillitos, diputación de Perín, término municipal de Cartagena, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias Región de Murcia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' ha recibido el aviso a las 4.13 horas, cuando el propio afectado, un varón de 31 años, solicitó ayuda al no poder regresar por sus propios medios debido a un fuerte dolor en una rodilla, originado, al parecer, durante el acceso a la zona de pesca.

Dadas las características del lugar, el rescate se ha realizado por mar mediante el equipo acuático de Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena. Una vez rescatado, el pescador ha sido atendido por sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061'.