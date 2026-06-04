Siete personas heridas en un atropello múltiple ocurrido en el Barrio de Peral (Cartagena)

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CARTAGENA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas este jueves por la tarde en un atropello múltiple ocurrido en el Barrio de Peral, en Cartagena, ha informado 112 Región de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 19.08 horas informando de que varias personas habían sido arrolladas por un turismo en un local de celebración de cumpleaños.

El turismo permanece en el lugar del accidente, hasta dónde se han desplazado una patrulla de Policía Local de Cartagena, Protección Civil de Cartagena con una ambulancia asistencial y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, los sanitarios han atendido a los heridos, seis de ellos de 15 años de edad --cuatro hombre y dos mujeres-- con erosiones y contusiones; y a la conductora del vehículo implicado, una mujer de 30 años, con ansiedad.

Posteriormente, han sido trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Se desconocen por el momento las circunstancias en las que se ha originado el accidente.