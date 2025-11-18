El sistema antiinundaciones del disuasorio de Hacienda permitirá almacenar y laminar 1,4 millones de litros de agua

El sistema antiinundaciones del aparcamiento disuasorio de Hacienda permitirá almacenar y laminar 1,4 millones de litros de agua - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento disuasorio de Hacienda, que se desarrolla sobre una parcela de 10.463 metros cuadrados, será el primero de una nueva generación de aparcamientos, en el que destaca la incorporación de un SUDS, un sistema urbano de drenaje sostenible, que permitirá almacenar, retener y filtrar hasta 1,4 millones de litros de agua, lo que permitirá gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años.

Así, lo ha explicado el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz que ha realizado esta mañana una visita a las obras de construcción del disuasorio ubicado en Santiago y Zaraíche, frente a la sede de la Agencia Tributaria.

El estacionamiento cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros y ha sido financiado conjuntamente por Aparcamurcia y Emuasa, permitiendo así la doble función de aparcamiento y SUDS, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

SISTEMA ANTIINUNDACIONES

La puesta en marcha de este sistema, basado en pavimentos permeables y gravas, permitirá que el aparcamiento se convierta en un aliado frente a las inundaciones, al tiempo que dota al entorno de estacionamiento en el que será el mayor estacionamiento de la red.

Así, estos pavimentos permeables permiten el tránsito de peatones y vehículos y la filtración de la escorrentía hacia las capas inferiores donde se ubicarán 38 celdas estancas con 4.466 metros cúbicos de gravas drenantes, que permiten recoger, laminar y almacenar el agua de lluvia.

Se trata de una solución pionera que permitirá laminar completamente el caudal de agua provocado por las lluvias, habiendo sido diseñado para poder gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo.

En este momento, las obras se centran en la formación de viales, con capas base de suelos seleccionados y zahorras artificiales, y en el ataluzado de las celdas. Junto a ello, se han ejecutado ya las zanjas para servicios como el alumbrado, media tensión o las telecomunicaciones.

ARBOLADO, SOMBRA NATURAL Y PAVIMENTO ESPECIAL FRENTE AL EFECTO ISLA DE CALOR

Este aparcamiento contará con 150 árboles y más de 900 arbustos que permitirán combatir el efecto 'isla de calor' y dotarán de sombra natural al estacionamiento, gestionándose su riego de forma telemática, habiéndose instalado ya anillos para proteger sus raíces.

De esta forma, se mejora la integración paisajística y se crea un microclima más agradable en el aparcamiento.

Contribuirá también a ello la coloración con que se dotará al pavimento permeable al efecto de reducir la absorción de radiación solar, lo que permitirá disminuir la temperatura en el mismo.

FASE 2 EN DICIEMBRE

En diciembre comenzarán los trabajos del lote 2, que incluirá la instalación de tecnología avanzada. Se incluyen aquí lectores de matrículas, pago contactless y circuito cerrado de televisión, lo que garantizará seguridad y comodidad.

Estos trabajos se simultanearán con el resto de las actuaciones pendientes, como la plantación, red de riego, alumbrado, pavimentación, red de drenaje, instalación de casetas, vallados, pórticos, aglomerado y señalización horizontal y vertical, así como la formación de accesos.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El nuevo disuasorio contará con plazas reservadas a personas con movilidad reducida y vehículos eléctricos con servicio de recarga.

Se trata del primer aparcamiento construido en el entorno de la avenida Juan Carlos I, dando así cobertura a uno de los principales accesos a la ciudad.

Se encuentra junto a la Agencia Tributaria y a escasos 300 metros de la Biblioteca Regional e importantes equipamientos deportivos, educativos o culturales de la zona, como el Archivo Regional, el Pabellón Príncipe de Asturias, el Instituto Juan Carlos I o el CEIP Nuestra Señora de Belén.

También tiene cerca las paradas de tranvía y autobús, permitiendo así continuar en transporte público o andando hasta su destino, ya que se encuentra a 10 minutos andando de la Plaza Circular.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE ABENARABI

Asimismo, Muñoz ha anunciado la adjudicación de las obras de adecuación del aparcamiento de Abenarabi, que permitirán su apertura quince años.

Los trabajos, con un presupuesto de más de 300.000 euros, se dividen en siete lotes, que comprenden el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, la limpieza, electricidad, sistemas contra incendios, ascensor y pintura, realizándose los trabajos de varios de ellos de forma simultánea, lo que permite agilizar los plazos y lograr la apertura de este subterráneo en un menor lapso de tiempo.

El edificio de Abenarabi bajo el que se encuentra este subterráneo cuenta con alrededor de 500 trabajadores y el pasado año atendió de forma presencial a unas 22.000 personas, por lo que la apertura de este estacionamiento supondrá una mayor comodidad para la realización de trámites en el edificio administrativo.

En una primera fase se abrirán las tres primeras plantas del subterráneo, lo que supone una capacidad de 440 plazas, destinándose 341 a uso público que se ofertarán a un precio inferior en más de un 60% al medio de la zona. La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con que cuenta el subterráneo se producirá más adelante, una vez analizada la demanda y necesidades existentes.

Este aparcamiento tendrá precios inferiores al de otros subterráneos de gestión municipal, para fomentar la rotación, pudiendo hacer uso del mismo por sólo 1 euro por hora. También se habilitarán bonos para comerciantes, trabajadores y vecinos, complementando de esta forma su uso rotacional con el residencial o comercial y adaptándose a los horarios y necesidades de cada colectivo.

La puesta en marcha del subterráneo y la construcción del nuevo disuasorio de Hacienda permitirán alcanzar las 1.800 nuevas plazas de aparcamiento de gestión municipal durante esta legislatura.