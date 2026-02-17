SMS acata la resolución judicial sobre los servicios mínimos

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha asegurado que acatará la resolución judicial en los términos que se establece sobre los servicios mínimos fijados ante la huelga de médicos y ha dejado claro que estos servicios "se han establecido con el objetivo de poder prestar un servicio básico y esencial, como es la atención sanitaria urgente y no demorable de los pacientes de la Región sin menoscabar el derecho a la huelga de los médicos".

Y es que, añade el comunicado del SMS, "establecer la cobertura durante los días de huelga a la fijada como un día festivo supondrá la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones ya programadas, así como en la valoración de pacientes hospitalizados, lo que repercutirá en la asistencia y cobertura sanitaria de los pacientes".

La huelga de facultativos tuvo un seguimiento este lunes del 15% y obligó a dejar de atender más de 2.000 consultas, 93 cirugías y casi 500 pruebas.