El SMS establece los servicios mínimos ante la huelga de médicos contra del Estatuto Marco

Archivo - Manifestante porta pancarta con lema '5 minutos por paciente. Indecente' durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, así como en centros de salud de Primaria, Salud Mental y consultorios, de cara al nuevo paro convocado por los facultativos del 27 al 30 de abril en contra de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

"La ministra, Mónica García, nos lleva una y otra vez a la huelga de médicos, lo que demuestra su ineptitud para negociar con los representantes de los médicos de la sanidad pública, que han pedido incluso su dimisión", ha dicho la gerente del SMS, Isabel Ayala.

En esta línea, ha añadido que "se han establecido unos servicios mínimos proporcionados que garantizan el derecho a la huelga y la asistencia sanitaria a la población, especialmente la de aquellos pacientes que necesitan que se les atienda de manera urgente y sin demora", según ha informado la Comunidad.

Como ya se configuró en la pasada convocatoria de huelga de marzo, el SMS ha establecido que en los Servicios de Urgencias se mantenga el total de la plantilla programada para esos días de paro, de manera que se garantice la seguridad clínica de los pacientes y se eviten consecuencias irreversibles.

"Esta decisión se basa en que la dotación actual en este servicio está calculada para absorber la demanda asistencial, que es impredecible", ha afirmado la gerente, quien ha explicado que "en Urgencias, el tiempo es vital ante ictus o infartos".

En cuanto al pase a planta de hospitalización, se establece como servicios mínimos el 50 por ciento de los facultativos habituales, "si bien se garantiza la revisión de los pacientes ingresados y la realización de las pruebas necesarias", ha precisado Isabel Ayala.

En las Unidades de Cuidados Intensivos, se han programado unos servicios mínimos del 80 por ciento de los facultativos habituales, ya que los pacientes atendidos presentan unas necesidades de seguimiento más estrecho.

CIRUGÍA DE URGENCIA, ONCOLÓGICA Y TRASPLANTES

Respecto a los servicios quirúrgicos, se garantizan las intervenciones urgentes, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, intervenciones quirúrgicas oncológicas y fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas.

En consultas externas se han fijado unos mínimos que incluyen el total del seguimiento de las consultas del embarazo, así como en las consultas de Oncología Médica, Hematología y Oncoradioterapia, al considerarse que, si se suspenden estas consultas, el paciente no podrá recuperar el impacto en el pronóstico de su patología.

En cuanto a los centros de Atención Primaria, en aquellos que cuenten con cinco o más pediatras, en jornada de mañana dispondrán de dos y por la tarde de uno, si existe horario de tarde. Los equipos de menos de cinco pediatras deberán contar con uno de mañana y otro de tarde.

En pruebas diagnósticas, se establece la atención urgente, también a pacientes ingresados y/o oncológicos, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo.

Además, en cirugía se garantiza la asistencia urgente, de pacientes hospitalizados, cirugías oncológicas y por motivos de gestación.

Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés (Murcia), Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con tres médicos generales, dos hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada, y para el Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínica se establece una actividad similar al fin de semana.

Los servicios mínimos en los centros de salud se han establecido en función del número de facultativos de Medicina de Familia y Pediatría con el que se cuenta en cada uno de ellos. En cualquier caso, cuando sólo haya un facultativo de Pediatría en el centro, este será servicios mínimos para no perjudicar a la población pediátrica.

Respecto a los dispositivos de urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP, CCU, PAC y PEAS) se atenderán en su integridad.