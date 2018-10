El SMS incrementará un 10% la actividad quirúrgica este verano y el número de consultorios que permanecerán abiertos

Publicado 27/06/2018 14:20:59 CET

El Plan de Desplazados se refuerza con más de un centenar de contrataciones que se integran en una plantilla de 5.000 profesionales

MURCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad pone en marcha a partir del 15 de julio y hasta el 15 de septiembre un dispositivo especial de verano que incluye, como novedad, el aumento del número de consultorios que permanecerán abiertos. En total, serán 163 consultorios de los 181 que hay en la Región, cinco más que el año pasado, lo que representa un 90 por ciento del total de estos centros sanitarios. Además, estarán abiertos el cien por cien de los centros de salud del mapa sanitario regional.

Por su parte, la actividad quirúrgica, principalmente en las áreas de salud de Murcia, Cartagena y Lorca, aumentará un 10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Está previsto que se alcancen las 8.500 intervenciones, unas 700 más que el verano pasado, lo que supondrá mantener la actividad quirúrgica ordinaria en un 60 por ciento.

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, que ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno del Plan Estival de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), que reorganiza la actividad asistencial en la Región durante el verano, así como los refuerzos para atender a los desplazados en las zonas de costa y los dispositivos de emergencias sanitarias.

El consejero ha señalado que el coste del Plan será similar al del año pasado, cuando se destinó al mismo un total de 20 millones de euros. No obstante, ese año ha pedido a las áreas de salud que lo estudiaran de forma "más eficiente", de forma que se ha hecho un "encaje de bolillos" con más cuidado.

El objetivo es que no se haya intervenciones sin cubrir en un área de salud debido a que un especialista, médico o enfermero se haya ido de vacaciones. Ha reconocido que, a veces, no hay profesionales para cubrir todas las vacantes que se generan, y hay gente que debe doblar los cupos porque no hay suficientes médicos en la bolsa de trabajo.

"Excepcionalmente, puede ser que haya algún cupo cuyo médico se ha ido de vacaciones y no puede haber nadie que lo sustituya", tal y como ha admitido Villegas, pero en estos casos, el cupo es absorbido por otro médico y no se queda sin atender, en definitiva.

Villegas ha explicado que este dispositivo especial "se elabora en función del servicio y presión asistencial de años anteriores", y se ha referido a los objetivos de este plan para garantizar la asistencia sanitaria en toda la Región, conforme a la demanda, y reforzar las zonas donde se concentra más población en verano.

El titular de Salud también ha indicado que esta actuación permite reorganizar la atención en los puntos donde la presión asistencial se reduce y asegurar la actividad quirúrgica programada, también en verano, además de facilitar el descanso vacacional a los profesionales del sistema sanitario.

La asistencia sanitaria a través del Plan de Desplazados se ofrecerá en 17 puntos asistenciales que se concentran en las áreas de Cartagena, Lorca y Mar Menor, que es donde más crece la población en esta época. Las consultas médicas y de enfermería aumentan de 34 a 36 en el primer caso, y de 35 a 36 en el segundo, ampliándose principalmente en el área de salud del Mar Menor.

En esta zona se establecerán concretamente tres puntos asistenciales a desplazados en Lo Pagán, Santiago de la Ribera y Los Alcázares, con ocho consultas médicas y ocho de enfermería, lo que supone un aumento con respecto al año anterior de cuatro consultas.

El área de Cartagena mantendrá los 12 puntos asistenciales habituales, que se refuerzan con 25 consultas médicas y 25 de enfermería, mientras que en el área de salud de Lorca se refuerzan los consultorios de Águilas Norte y Calabardina, con tres consultas médicas y tres de enfermería.

El plan prevé un refuerzo de más de un centenar de nuevas contrataciones de profesionales sanitarios en las zonas con más demanda de visitantes, que se integrarán en la plantilla de unos 5.000 profesionales que el SMS estima movilizar durante los meses de verano. Villegas señaló que "se ha elaborado un plan de coordinación de todos los recursos para ofrecer un servicio de calidad, una mayor eficiencia desde el punto de vista de la actividad y una respuesta inmediata a las necesidades de los pacientes".

SERVICIO HOSPITALARIO Y URGENCIAS

El SMS mantendrá disponibles 2.800 camas hospitalarias, lo que representa el 92,5 por ciento de todas las que hay en los hospitales del Servicio Murciano de Salud, frente a las 2.782 del año pasado.

El refuerzo en Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 estará formado por 27 vehículos asistenciales, ocho unidades móviles de Emergencias (UME), un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), seis de Soporte Vital Básico y 12 ambulancias no asistenciales, que garantizarán la asistencia en diez municipios de la Región. En cuanto a los recursos de personal, este servicio se reforzará con siete profesionales más.

El consejero ha agradecido a todas las áreas de salud "el esfuerzo realizado para organizar la asistencia sanitaria durante este verano". Resaltó la "complejidad" de esta tarea, pero confió en que el resultado "garantizará y asegurará la correcta atención sanitaria a todas las personas que han optado por nuestras costas para sus vacaciones, así como la atención en nuestros centros de salud y hospitales".