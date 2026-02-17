El SMS reduce los tiempos de espera en cirugía, consultas y pruebas diagnósticas respecto a hace un año

Archivo - Una señora espera en silla de ruedas en un hospital - Agostime - Europa Press - Archivo

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) reduce respecto a hace un año los tiempos medios de espera de los pacientes, tanto en intervenciones quirúrgicas como en Consultas Externas y técnicas diagnósticas, según se desprende de los datos de listas de espera de diciembre de 2025 publicados este martes.

Así, los pacientes del sistema sanitario público regional esperan 7,67 días menos de media que hace un año para ser atendidos por un especialista hospitalario; 4,39 días menos para ser intervenidos quirúrgicamente; y 3,29 días menos para que les realicen una prueba necesaria para su diagnóstico.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha valorado estos datos como "muy positivos y alentadores", y considera que "se están viendo los resultados del compromiso del Gobierno regional con la reducción de las demoras y del esfuerzo que realizan los profesionales, el pilar de nuestra sanidad".

Pedreño ha afirmado que "se está consiguiendo dar una atención de calidad en un menor tiempo a pesar de las trabas y las zancadillas de la ministra de Sanidad y de su incapacidad para evitar más huelgas de médicos, una situación que afecta a las listas de espera de todas las comunidades".

En este sentido, ha recordado que "debido a la huelga de diciembre, el SMS se vio obligado a suspender 13.992 consultas, más de 500 cirugías y 1.600 pruebas".

Los datos publicados este martes por el SMS, que se enviaron al Ministerio de Sanidad el pasado 13 de febrero, reflejan que los pacientes del Servicio Murciano de Salud esperan de media una semana menos para una consulta con los especialistas hospitalarios.

El tiempo medio de espera en Consultas Externas se sitúa en 89,33 días a diciembre de 2025. Destacan especialidades como Rehabilitación, que ha reducido su tiempo medio de espera en más de 54 días; Neumología, con 28,49 días menos; u Oftalmología, con 21,5 días menos respecto al año pasado. Como es habitual desde hace unos años, la Interconsulta No Presencial (INP) continúa con una tendencia ascendente.

De esta manera, en 2025 se respondieron 27.879 INP más que en 2024. De las 379.787 respondidas el año pasado, el 42,8 por ciento no requirió una cita presencial, lo que evitó desplazamientos innecesarios para los pacientes y alivió la presión asistencial en Consultas Externas.

En total, en 2025 se llevaron a cabo 2,4 millones de consultas presenciales (entre primeras consultas y sucesivas) en los hospitales regionales.

Respecto a la lista de espera quirúrgica, los pacientes del SMS esperan 102 días de media para ser intervenidos, 4,39 días menos que hace un año. Además, el descenso es mayor en determinadas especialidades como Cirugía Pediátrica, que reduce en casi 22 días su tiempo medio de espera respecto a 2024.

Destacan también especialidades quirúrgicas que han disminuido significativamente su tiempo medio de espera en el último año, como Cirugía General, con 17 días menos, o Urología, con 15 días menos de media. En total, se realizaron 127.052 intervenciones quirúrgicas en la Región el año pasado, de las que 14.577 fueron urgentes y, el resto, programadas.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se hicieron un total de 2.335.709 pruebas, 124.324 más que en 2024. La lista de espera de Consultas Externas es la que refleja los mayores descensos. Así, destaca el área V (Altiplano), donde los pacientes de Yecla y Jumilla esperan de media 124 días menos respecto al año pasado, o las áreas IV (Noroeste) y IX (Vega Alta-Lorenzo Guirao), donde esperan 27 días menos.

Además, las áreas de Salud III (Lorca) y IV (Noroeste) han mejorado sus tres listas de espera respecto al año pasado. El hospital Rafael Méndez ha reducido en 17 días su tiempo medio de espera en Consultas Externas, y en 13 días los de cirugía y pruebas.

En el caso del hospital Comarcal del Noroeste, destaca la reducción en más de 26 días de su tiempo medio de espera para ser atendido en las consultas del hospital y de seis días para realizarse una prueba, mientras que la espera en cirugía se mantiene estable tras reducirse una semana a cierre de diciembre de 2023.

En el caso de los pacientes del área VI (Morales Meseguer), esperan de media 15 días menos que hace un año para ser atendidos por un especialista en consulta hospitalaria y una semana menos para ser operado, mientras que en el área IX (Vega Alta-Lorenzo Guirao), la espera para consultas externas baja en casi 28 días y las de cirugía y pruebas se mantienen respecto a 2024, eso sí, con números significativamente por debajo de la media regional.

En el caso del Área II (Complejo Hospitalario de Cartagena), se reduce en tres días el tiempo medio de espera para cirugías y en cinco para pruebas, mientras que en Consultas sube ligeramente 2,5 días.

Las tres listas de espera se mantienen en valores por debajo de la media regional. Algo similar ocurre con el área VII (Murcia Este- Reina Sofía), que también mantiene sus tres listas de espera por debajo de la media del SMS, según los datos publicados hoy.

Así, reduce en tres días su tiempo medio de espera en las intervenciones quirúrgicas y se sitúa en 102,40 días, mientras que el tiempo medio de espera para consultas es de 87 días (dos días menos que la media) y el de pruebas, de 19 días (cinco días menos que la media regional).

El Área I de Salud (Murcia Oeste- Virgen de la Arrixaca) está, a diciembre de 2024, 20 días por debajo de la media regional en su tiempo medio de espera para Consultas Externas (69,19 días) y dos días por debajo para pruebas diagnósticas (22,16 días), mientras que aumenta ligeramente (tres días) la espera para intervenciones quirúrgicas.

El consejero de Salud ha recordado que en 2025 se destinaron exclusivamente 31,5 millones de euros -un millón más que el año anterior- para reducir las demoras "porque el compromiso de este Gobierno es dar una asistencia ágil y de calidad a los pacientes de la Región de Murcia". Además, asegura que "estos datos nos animan a continuar trabajando y a no conformarnos".