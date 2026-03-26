S.Santa.- El azul del Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores protagonizan en Murcia el Viernes de Dolores

Imagen del Cristo del Amparo - CEDIDA COFRADÍA

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El color azul de la Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores será el protagonista en el primer desfile pasionario que tendrá lugar en la ciudad de Murcia este Viernes de Dolores. Como novedad estrenarán dos tenebrarios para la Cruz Guía.

Las ocho hermandades, con sus respectivos pasos, abrirán asi la Semana Santa en la capita de la Región de Murcia. El desfile estará formado por el Santo Ángel de la Pasión (donde están los niños de la Cofradía hasta los 13 años de edad), la Sagrada Flagelación, Jesús ante Pilato, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el Encuentro de Jesús camino del Calvario, San Juan Evangelista, la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo del Amparo.

El itinerario parte, a las 19.00 horas, de la Iglesia San Nicolás, para recorrer la calle San Nicolás (20.00 horas), la Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Sol, Frenería, Polo de Medina, Plaza Cardenal Belluga (21.00 horas), calle Salzillo, Plaza de la Cruz, Trapería, Plaza de Santo Domingo, calle de Santa Clara (22.00 horas), Echegaray, Plaza Julián Romea, calle Fernández Ardavín, Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, calle de Santa Catalina, Plaza de San Catalina, Plaza San Pedro (23.00 horas), calle Riquelme, San Benito, Plaza Mayor, calle San Nicolás y Plaza San Nicolás (24.00 horas).

Identificados todos los cofrades por su color azul, los Mayordomos visten túnica de terciopelo, ceñida por un cíngulo dorado con dos borlas, capuz de raso con escudo de la asociación piadosa, zapato negro o descalzo, y cetro plateado rematado con la insignia de la cofradía en dorado.

Los penitentes llevan la misma túnica, pero alumbran con portacirios; mientras que los estantes visten la tradicional túnica de murciana, compuesta por capuz con cara descubierta de raso azul y cintas blancas, camisa blanca con corbata negra, cíngulo color oro, medias de blancas de repizcos, ligas azules, esparteñas huertanas, enaguas blancas almidonadas, y túnica azul levantada hasta la media pierna, con escudo oficial, dependiendo del color de la hermandad a la que pertenezca, y en la pechera puntilla blanca.

Sus complementos son el clásico estante de madera para ser colocado durante la procesión en tarimas o varas para la sujeción del trono, y la almohadilla de color azul, amarrada a las varas del paso para soportar el paso sobre el hombro.

RECOMENDACIONES

Los lugares más recomendados para contemplar la procesión son la calle alargada y estrecha de San Nicolás, el entorno de la Plaza del Cardenal Belluga, por el marco incomparable y perspectiva de la fachada de la Catedral.

Para la recogida, en las primeras horas de la madrugada del Sábado de Pasión, momentos imperdibles son la entrada de los pasos por la puerta estrecha del templo, la llegada del Gran Poder con cante de saeta, y como no, el encuentro de los dos venerados titulares, la Dolorosa y el Cristo del Amparo.