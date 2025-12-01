El submarino 'Galerna' navega integrado en la operación Sea Guardian de la OTAN

El submarino 'Galerna' sale del arsenal de Cartagena - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA,) 1 (EUROPA PRESS)

El submarino 'Galerna' (S-71) ha salido a la mar desde su base en Cartagena para iniciar su despliegue en el Mediterráneo integrado en la operación de seguridad marítima de la OTAN 'Sea Guardian' (por sus siglas en inglés, OSG), según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

Esta incorporación coincide con la finalización de la participación del submarino 'Isaac Peral' en la misma operación, por lo que se asegura la continuidad de la Armada en la misión, dirigida a la protección y salvaguarda de los intereses de la Alianza en el Mediterráneo.

Durante las próximas semanas, el 'Galerna' contribuirá al fortalecimiento del conocimiento del entorno marítimo, así como al apoyo en la lucha contra el terrorismo, objetivos clave de esta misión, y otras actividades delictivas en la mar.

Para esta operación, el submarino cuenta con una dotación específicamente formada para el manejo de los submarinos de la clase Galerna. El equipo sigue un plan de adiestramiento para enfrentarse a los retos que suponen navegar en una plataforma tan específica para garantizar el correcto desarrollo de la misión.

OPERACIÓN 'SEA GUARDIAN': PRESENCIA DE ESPAÑA

La participación de unidades de la Armada española en 'Sea Guardian' se remonta a 2017, tras el lanzamiento de la operación a finales de 2016. Desde entonces, España ha mantenido una presencia de submarinos integrados en la misión de manera continuada, contribuyendo a la estabilidad y defensa frente a amenazas comunes.

'Sea Guardian' es una operación flexible de la Alianza Atlántica en el Mediterráneo y, actualmente, cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, como son el desarrollo de capacidades de seguridad marítima, el apoyo al conocimiento de la situación marítima y la lucha contra el terrorismo marítimo.

En este contexto, cada año se lleva a cabo de distintas operaciones enfocadas en áreas específicas de interés en el Mediterráneo. En ellas, se utilizan medios marítimos, aéreos, submarinos y de otro tipo, para recopilar, desarrollar y mantener una imagen precisa de las actividades diarias en aguas de diferentes zonas del mar Mediterráneo.