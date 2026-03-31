Extinguido el incendio junto a Sierra Espuña que deja 436 hectáreas afectadas

Imagen del incendio declarado en Llanos de las Cabras (Aledo), junto a Sierra Espuña - 1-1-2

ALEDO (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El incendio que se declaró este pasado domingo en Llanos de las Cabras, en el término municipal de Aledo, ha sido dado por extinguido por el mando de la extinción a las 12.46 horas de este martes. En el lugar permanece una brigada forestal después de que durante toda la mañana hayan estado vigilando dos de ellas, según ha informado el 1-1-2.

Según las primeras estimaciones, el fuego ha afectado a 436 hectáreas de terreno, todas pertenecientes a Aledo, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El incendio comenzó a las 11.42 de este pasado domingo, junto al Parque Regional de Sierra Espuña. El jefe de operaciones activó el Plan Infomur en su nivel 2 a las 14.35 horas, debido a las dificultades derivadas del fuerte viento, lo que obligó a movilizar un amplio operativo de extinción y coordinación entre distintas administraciones.

Las causas del incendio están siendo investigadas por el SEPRONA, perteneciente a la Guardia Civil, que no "descarta ninguna hipótesis", según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita. Además, agentes de la Guardia Civil siguen colaborando en las labores de extinción para garantizar la seguridad de la zona, controlando accesos, en el Puesto de Mando Avanzado.

Este lunes trabajaron en el lugar cuatro brigadas forestales y una Brigada de Intervención Rápida de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales formada por 37 personas. Además, participó un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, según han informado desde el 1-1-2.

El operativo estuvo integrado durante la jornada de ayer por 150 efectivos, entre voluntarios de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, brigadas forestales, agentes medioambientales, Policía Local, Guardia Civil y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que inició su repliegue este lunes a las 13.00 horas.

La respuesta al incendio se articuló de forma coordinada entre la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de los distintos servicios de extinción, emergencias y seguridad movilizados desde el primer momento. Esta coordinación ha permitido combinar el ataque directo al fuego con los trabajos de consolidación del perímetro, vigilancia y remate de los puntos calientes.

En las labores de extinción y aseguramiento del perímetro participaron BF Sabinar, BF Fortuna, BF Cartagena, BF Murcia, BIR Cieza, BIR Mula, Brifor Mazarrón, Brifor Lorca y Brifor Caravaca, además de la Brigada de Intervención Rápida de Maquinaria (BRICAMI), que realizó un perímetro seguro mediante tractor de cadenas y pala, con el apoyo de BF Murcia.

En concreto, BF Sabinar desarrolló labores de liquidación y remate desde la cola hacia la cabeza del incendio; BF Fortuna actuó en la zona de cabeza; y BF Cartagena realizó trabajos de liquidación y remate también desde la cola hacia la cabeza.

La lucha contra el fuego se llevó a cabo de forma coordinada entre las distintas administraciones y cuerpos intervinientes, lo que permitió controlar el incendio en menos de 24 horas pese a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la jornada de ayer.

Durante la noche del domingo al lunes, se realizó la revisión de un perímetro de unos 17 kilómetros con un dron de la UME durante la que no se observaron frentes activos ni puntos calientes. Sí se produjeron dos reproducciones dentro de la zona quemada, que fueron rematadas por las brigadas forestales.

Los miembros de la UME, 126 militares en concreto, realizaron tendidos de línea húmeda en misiones de consolidación del perímetro, con apoyo de herramienta manual.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, agradeció este lunes el trabajo de todos los implicados por "estar al pie del cañón desde el primer momento" y "controlar este incendio en menos de 24 horas, un tiempo récord".