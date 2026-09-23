Rescatan a 16 personas y un fallecido en una patera a la deriva en Cabo de Palos (Cartagena)

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Salvamar Draco ha rescatado este miércoles a 16 personas y a un fallecido que viajaban en una patera a la deriva a 28 millas de Cabo de Palos (Cartagena).

El aviso lo ha dado el crucero Mein Schiff Flow que también ha informado de que había una persona en el agua a la que procedieron a poner a salvo, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

La Salvamar Draco, a su llegada, comprobó que entre los inmigrantes que estaban en la patera se encontraba un fallecido y una persona inconsciente en estado grave, así como varios ocupantes con signos de "extrema debilidad". Todos los ocupantes, que han sido trasladados a Cartagena, viajaban en una embarcación de fibra de 6 metros