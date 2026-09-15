La superficie visada para obra nueva y rehabilitación crece un 20,82% en la Región en el primer semestre de 2026

Archivo - Bloque de viviendas en construcción - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La superficie visada para obra nueva y rehabilitación aumentó un 20,82% en la Región de Murcia durante el primer semestre de 2026, según las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos difundidas este martes por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y consultadas por Europa Press. Este incremento sitúa a la Región como la quinta comunidad autónoma con mayor crecimiento en este periodo, solo por detrás de Baleares (55,39%), Aragón (34,79 %), País Vasco (31,39 %) y Madrid (26,46%).

El avance registrado en la Comunidad se enmarca en el crecimiento generalizado de la superficie visada en España, que aumentó un 18% entre enero y junio, hasta alcanzar los 20,99 millones de metros cuadrados, el mejor dato de la serie desde 2019.

En el ámbito de la rehabilitación residencial, la Región de Murcia registró asimismo un incremento del 25,4% en la superficie visada durante los seis primeros meses del año. El aumento sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades con una evolución positiva en este ámbito, junto a Canarias, Baleares, Aragón, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Navarra.

A nivel nacional, la superficie visada para gran rehabilitación aumentó un 12% en el primer semestre, hasta los 5,43 millones de metros cuadrados. En el caso de la rehabilitación residencial, el crecimiento fue del 13%, hasta los 3,10 millones de metros cuadrados, el mejor registro de la serie histórica y un 126% superior al del mismo periodo de 2019.

No obstante, el número de viviendas visadas para gran rehabilitación descendió un 8% respecto al primer semestre de 2025, hasta las 28.411 unidades. El CSCAE explica esta diferencia por el peso de intervenciones parciales y actuaciones en elementos comunes de los edificios, como fachadas y cubiertas, destinadas a mejorar su eficiencia energética.

LA OBRA NUEVA IMPULSA EL CRECIMIENTO NACIONAL

En España, la superficie total visada para obra nueva creció un 20% entre enero y junio, hasta los 15,56 millones de metros cuadrados. En este periodo se autorizaron 72.056 viviendas de nueva planta, 12.682 más que un año antes, lo que supone un incremento del 21,36%.

La superficie residencial de obra nueva aumentó un 19%, hasta los 11,78 millones de metros cuadrados, mientras que la superficie no residencial creció un 23,47%, hasta los 3,78 millones.

El CSCAE ha señalado que, por primera vez desde 2019, los mejores registros se concentran en la obra nueva, después de que se hayan identificado promociones con un número significativo de viviendas en distintas partes del territorio. No obstante, la organización ha advertido de que el ritmo de creación de hogares continúa siendo superior al de construcción de vivienda.