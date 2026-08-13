Teatro, música y danza protagonizan la programación cultural de San Pedro del Pinatar hasta diciembre

Imagen de la presentación de la programación cultural para el último trimestre de 2026 en San Pedro del Pinatar - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATARS

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha presentado este jueves la programación cultural para el último trimestre de 2026, que incluye una decena de propuestas de teatro, música, danza y magia en el Teatro Geli Albaladejo, así como cuatro exposiciones de artistas murcianos en el Museo Barón de Benifayó.

La programación del Teatro Geli Albaladejo comenzará el 18 de septiembre con la adaptación de 'Asesinato en el Orient Express', a cargo de Saga Producciones, y continuará el 26 de septiembre con el espectáculo de magia y comedia 'El mentalista canalla', de Abraham Gallego, con entrada gratuita, según ha informado el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

En octubre, el teatro acogerá 'Santas y Perversas', el día 15; el monólogo de Santi Rodríguez 'Como en la casa de uno...', el día 18; y la representación de 'Don Juan Tenorio', a cargo de la Compañía Amigos del Tenorio, el 25 de octubre, también con entrada gratuita.

La programación continuará en noviembre con la clausura de la XIII Muestra de Teatro Aficionado, el día 7, y la representación de 'Las 3 Hermanas', de ARENA Teatro y Danza, el 8 de noviembre.

La música llegará el 14 de noviembre con 'Inolvidables en acústico', de Lucía España y Pedro Contreras, y el 22 de noviembre con el concierto 'Raíz y Banda' de la Unión Musical San Pedro del Pinatar, con motivo de Santa Cecilia.

El público infantil podrá asistir el 15 de noviembre a la obra de títeres 'Beee!', de la compañía Deliri, dentro de Titeremurcia, mientras que el 29 de noviembre está prevista la representación del musical bilingüe 'Aladdin', de ADAPT Theatre Group. La programación concluirá el 12 de diciembre con 'El Cascanueces', interpretado por el Ballet de Barcelona.

CUATRO EXPOSICIONES SOBRE PINTURA MURCIANA

El Museo Barón de Benifayó acogerá desde el 11 de septiembre la exposición '150 años de pintura murciana', comisariada por Darío Vigueras, que recorrerá la evolución de la pintura regional desde mediados del siglo XIX hasta el 12 de octubre.

Entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre podrá visitarse 'El despertar del mirlo', de la artista Ana Sánchez López, mientras que el 20 de noviembre se inaugurará 'Josefica. Entre paisajes y flores', dedicada a la artista autodidacta Josefina Gil Escámez.

La última muestra será 'Ignacio López. El regreso de un pintor murciano', que podrá visitarse del 16 de diciembre al 18 de enero y repasará la trayectoria del artista desde el paisaje tradicional hasta el neocubismo y la abstracción.

Además, la Casa de Cultura acogerá durante estos meses talleres, un club de lectura y actividades de cuentacuentos.