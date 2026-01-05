El Teatro Villa de Archena da la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente

Recepción de los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Villa de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Teatro Villa de Archena ha completado este lunes su aforo de 500 localidades para dar la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que han llegado acompañados de su boato y pajes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Uno a uno, los niños y niñas de Archena han podido saludar personalmente a Melchor, Gaspar y Baltasar y entregarles en mano sus peticiones.

Un total de 1.500 personas han pasado por el teatro al finalizar el acto para saludar a sus Majestades. El Rey Melchor ha animado a los pequeños a no dejar nunca de soñar, a creer en la magia y a ser buenos con los demás.

La presidenta de la OJE de Archena, entidad organizadora junto al Ayuntamiento, ha destacado la alegría de celebrar este recibimiento, fruto del "esfuerzo, el cariño y la dedicación de muchas personas con un único objetivo", que ha sido "ver brillar los ojos de los niños y niñas de Archena".

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Fernández, ha subrayado que, aunque este año y de forma excepcional no se ha podido celebrar la tradicional cabalgata por motivos meteorológicos, "el municipio no ha renunciado a la magia, demostrando que la ilusión es más fuerte que cualquier circunstancia", y ha invitado a todos a "vivir la noche más mágica del año con la ilusión de siempre".

Para finalizar, la regidora ha agradecido a la OJE su organización para llevar la magia de la noche de Reyes a todas las casas de los archeneros.