El Teatro Villa de Archena da la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente

Recepción de los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Villa de Archena
Recepción de los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Villa de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 5 enero 2026 19:04
Seguir en

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Teatro Villa de Archena ha completado este lunes su aforo de 500 localidades para dar la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que han llegado acompañados de su boato y pajes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Uno a uno, los niños y niñas de Archena han podido saludar personalmente a Melchor, Gaspar y Baltasar y entregarles en mano sus peticiones.

Un total de 1.500 personas han pasado por el teatro al finalizar el acto para saludar a sus Majestades. El Rey Melchor ha animado a los pequeños a no dejar nunca de soñar, a creer en la magia y a ser buenos con los demás.

La presidenta de la OJE de Archena, entidad organizadora junto al Ayuntamiento, ha destacado la alegría de celebrar este recibimiento, fruto del "esfuerzo, el cariño y la dedicación de muchas personas con un único objetivo", que ha sido "ver brillar los ojos de los niños y niñas de Archena".

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Fernández, ha subrayado que, aunque este año y de forma excepcional no se ha podido celebrar la tradicional cabalgata por motivos meteorológicos, "el municipio no ha renunciado a la magia, demostrando que la ilusión es más fuerte que cualquier circunstancia", y ha invitado a todos a "vivir la noche más mágica del año con la ilusión de siempre".

Para finalizar, la regidora ha agradecido a la OJE su organización para llevar la magia de la noche de Reyes a todas las casas de los archeneros.

Contador

Contenido patrocinado