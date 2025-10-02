Los teatros y auditorios de Murcia abren esta semana sus puertas con teatro, música, circo y espectáculos familiares

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los espacios del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia comienzan esta semana la programación oficial de la temporada con propuestas teatrales, música de diferentes estilos, un nuevo espectáculo de circo y funciones dirigidas al público infantil y familiar, incluyendo el ciclo 'A pie de calle', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El primero de los espectáculos llegará al Teatro Romea este sábado, 4 de octubre, a las 20.00 horas, de la mano de la compañía portuguesa Companhia do Chapitô, que presentará 'Julio César', una creación que recurre a la comedia para reinventar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia.

Marcada por un estilo irreverente y creativo, entre la reconstrucción histórica, el documental y la parodia, 'Julio César' se pudo ver el pasado año en el Festival de Almagro, certamen al que la compañía lusa ha regresado también para esta última edición. Las entradas están a la venta por 10, 12 y 15 euros en la taquilla del teatro y a través de la web 'teatroromea.es'.

La otra propuesta teatral de la semana llega el sábado, a las 20.00 horas, al Teatro Bernal, y será 'Federico. No hay olvido, ni sueño. Carne viva', de Proyecto 43-2.

Las entradas tienen un precio único de 7 euros y, como ocurre también con toda la programación de los auditorios, se pueden comprar de forma anticipada en la taquilla del Teatro Circo Murcia y a través de la web 'auditoriosybernal.es'. El mismo día de la función, a partir de las 18.00 horas, estará abierta la taquilla en el Teatro Bernal.

DE ELVIS A LA ZARZUELA

El jueves 2 de octubre, a las 20.30 horas, el Teatro Circo Murcia acogerá 'Remember Elvis: Aloha From Hawaii', un tributo al rey del rock en el 90 aniversario de su nacimiento.

De esta forma, Willi Climent será la voz de Elvis, Fiti Espejo se sentará en la batería y Abdón Alcaraz, pianista y compositor, es responsable de los arreglos y la dirección orquestal. Estarán acompañados por músicos de orquesta y un coro de más de 20 voces y el precio de entrada está entre los 25, 35 y 45 euros, a la venta en la taquilla del TCM y en 'teatrocircomurcia.es'.

La zarzuela se escuchará en el Romea y en el Auditorio de La Alberca el viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas. En el Romea se verá 'Una noche de zarzuela', una comedia musical de Producciones 'Come y Calla' que reúne lo mejor del género junto a la copla, la canción española y números de revista, todo hilado en un argumento que recuerda al estilo de las comedias norteamericanas de los años 50.

Y en el Auditorio La Alberca, las sopranos de Unbeldí Música presentarán 'Unbeldí de Fetén. Zarzuela a tres voces', un concierto que rescata lo mejor del repertorio lírico español con una mirada fresca y cercana.

La música seguirá también presente el sábado 4 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Guadalupe, con 'Las manos', un concierto de Jorge Bedoya donde el piano y la palabra se dan la mano. Se trata de un monólogo musical que combina humor y drama para ofrecer un viaje emocional al espectador, con un precio de 7 euros.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES Y PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El Teatro Circo de Murcia acogerá el próximo viernes, a las 20.00 horas, 'L'appel du vide', una propuesta poética que explora el vértigo de las decisiones capaces de transformar una vida, con un precio único de entrada de 10 euros.

Los espectadores a partir de dos años podrán descubrir también en el Teatro Circo de Murcia la belleza de las 'FLORes' de Milímetro-Patricia Ruz, el 5 de octubre, a las 11.00 y 12.30 horas, con un precio de 6 euros para este montaje de danza familiar que cuenta con un aforo muy reducido.

También el domingo 5 de octubre, a las 12.00, en el auditorio de Algezares la compañía Los Claveles pondrá en escena el espectáculo de títeres 'Los siete cabritillos', un clásico pensado para mayores de 3 años que, con humor y fantasía, narra la historia de Mamá Cabra, sus pequeños y el astuto Lobo Feroz, con un precio de entradas de 5 euros.

Por último, el ciclo 'A pie de calle' continuará esta semana el viernes 3 de octubre, a las 19.00 horas, con 'La cabra', un nuevo espectáculo de títeres de la premiada compañía El Espejo Negro.