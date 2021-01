Los teatros municipales de Murcia vuelven a programar nueve espectáculos aplazados

La gran mayoría se podrá ver entre febrero y mayo y las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas

MURCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros Municipales de Murcia han aplazado un total de nueve espectáculos previstos para los próximos días. La gran mayoría de los espectáculos que debían representarse entre el 14 y el 24 de enero en el Teatro Romea, el Teatro Circo Murcia y el Teatro Bernal podrán verse entre febrero y mayo, excepto el concierto de Luisa Sobral, que pasa finalmente al mes de octubre, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

En el caso del Teatro Romea, el cuentacuentos en inglés 'Goldilocks and the Three Bears se ha aplazado al sábado 6 de febrero (12h). La obra de Ron Lalá 'Andanzas y entremeses de Juan Rana', al 1 de mayo (19h); 'Hamlet', de Bambalina Teatre Practicable, al 13 de mayo (19h), y 'Mariana', de Palmyra Teatro, al 22 de mayo (19h).

En el Teatro Circo Murcia los espectáculos que tienen nueva fecha son los siguientes: 'La Furia', que pasa al 18 de febrero (19h); Extinción', que se verá el 20 de marzo (19h) y los conciertos de Billy Boom Band (espectáculo familiar), aplazado al domingo 21 de marzo (12h), y Luisa Sobral, que se ha programado para el 15 de octubre (19h).

En el Teatro Bernal solo hay un espectáculo afectado: 'Nueva York en un poeta', de Alberto San Juan y La Banda Obrera, que subirá al escenario de El Palmar el próximo 27 de marzo (19h).

LAS ENTRADAS SON VÁLIDAS

En todos los casos, las entradas adquiridas con anterioridad al aplazamiento del espectáculo son válidas para la nueva fecha. En cuanto a las devoluciones, si la compra se hizo en taquilla, la devolución se realizará de forma presencial en la misma taquilla en la que fue comprada, mientras que los usuarios que adquirieron sus entradas a través de internet recibirán un correo electrónico informándoles de la nueva fecha del espectáculo y de cómo solicitar la devolución en el caso de preferir no asistir.

Desde las webs de los teatros (www.teatroromea.es, www.teatrocircomurcia.es y www.teatrobernal.com) y las redes sociales se informará sobre cualquier novedad sobre los espectáculos aplazados, así como otras cuestiones que puedan resultar relevantes.

MEDIDAS SANITARIAS

Cuando reabran sus puertas los teatros tras este cierre temporal, se seguirá manteniendo el aforo reducido (por el momento, en 200 espectadores), además del resto de medidas higiénicas y de seguridad que están permitiendo al público disfrutar de la cultura con la máxima seguridad posible desde el pasado mes de septiembre.

Se continuará con la desinfección y ventilación regular de los espacios, que cuentan con una adecuada señalética, y respecto al público, se mantendrá la toma de datos y la medición de temperatura, el uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico, la entrada y salida escalonada y la distancia de seguridad en el patio de butacas, pudiendo adquirirse localidades aisladas o de dos en dos.