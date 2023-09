El Teléfono de la Esperanza atiende a 692 personas con problemática suicida desde enero, un 14,3% más que en 2022

MURCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Murcia ha atendido desde el 1 de enero al 4 de septiembre de 2023 a 692 personas con problemática suicida, lo que supone un incremento del 14,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el número de usuarios atendidos ascendió a 605, según datos de la organización.

El perfil de las personas con esta problemática pone de manifiesto que el 60,4 por ciento de las peticiones de ayuda proceden de mujeres, frente al 39,6 por ciento de hombres.

Este dato confirma la tendencia marcada en años anteriores, que refleja más peticiones de ayuda de mujeres que de hombres, si bien la tasa de solicitudes por parte de ellos ha aumentado en siete puntos en relación al año anterior.

Por edades y sexo, el Teléfono de la Esperanza atendió en el citado periodo a 35 hombres y 74 mujeres menores de 35 años; y a 239 hombres y 344 mujeres de 35 años o más.

De las personas atendidas hasta el 4 de septiembre, 455 mujeres y 237 hombres manifestaron algún tipo de problemática relacionada con la depresión y la falta de sentido existencial, teniendo dificultades para afrontar las situaciones de la vida, lo que refleja, según el Teléfono de la Esperanza, "una carencia de habilidades de afrontamiento y de saturación emocional".

Asimismo, la organización ha considerado que estos datos ponen de manifiesto "la urgente necesidad de sumar esfuerzos para dar respuesta a esta problemática social y poner el foco sobre la importancia del cuidado de la salud mental y el trabajo en red de todos los agentes sociales e instituciones".

La promoción y cuidado de la salud mental es el área de actuación que el Teléfono de la Esperanza potencia a diario para prevenir las situaciones de crisis. En este sentido, desde enero hasta agosto de este año, 377 personas han realizado alguno de los talleres o cursos relacionados con la promoción y prevención de la salud emocional.

CAMPAÑA 'HOPE IS IN THE AIR'

Con la campaña 'Hope is in the air' ('La esperanza está en el aire'), el Teléfono de la Esperanza pretende llegar a población adolescente y joven, ofreciendo información y recursos de ayuda. Para ello se ha apoyado en 'Niña con globo', la famosa obra del grafitero británico Banksy, así como en el título de otra de sus grandes obras, 'Love is in the air'.

La campaña se visualizará especialmente este viernes, a las 19.00 horas, en el marco de un acto en homenaje a las víctimas por suicidio titulado 'Luz para la Esperanza', que incluye un encendido de velas y, con anterioridad, la lectura de un manifiesto.

Además, el día 10 de septiembre habrá una jornada de puertas abiertas en la sede del Teléfono de la Esperanza, sita en la calle Ricardo Zamora, número 8, en horario de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas.