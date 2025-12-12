El tenista Carlos Alcaraz y la motociclista Ana Carrasco, mejores deportistas de la Región de Murcia en 2025 - CARM

MURCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia reconoció ayer a los mejores deportistas murcianos de 2025 en la 43ª edición de los Premios al Mérito Deportivo de la Región de Murcia.

La gala reconoció a los deportistas y entidades más destacados del año, con especial protagonismo para el tenista Carlos Alcaraz y la motociclista Ana Carrasco, elegidos mejores deportistas de la Región de Murcia en 2025.

Además, los premios también reconocieron a la Federación de Atletismo de la Región, por su centenario; al jugador de fútbol sala Juanjo Angosto, por su trayectoria; al Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, en I+D+i; al motociclista Máximo Quiles como mejor deportista menor de 18 años; a la Ocean Race Europa y al Rally Tierras Altas de Lorca como eventos destacados; al piloto Borja Gómez Rus, a título póstumo; a Ciudad Molina Basket, por su gestión; al Jimbee Cartagena Costa Cálida como mejor equipo; a Hozono Global Jairis por la mayor gesta deportiva; y a 'Duda' como mejor entrenador.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró la gala en la que felicitó a los premiados resaltando que "cuando la Región de Murcia cree en sí misma, es imparable" y destacó que el deporte regional "vive probablemente el mejor momento de su historia".

López Miras remarcó que el Gobierno de la Región de Murcia "está apoyando el deporte a todos los niveles", desde la renovación de instalaciones municipales hasta el respaldo económico a deportistas de alto rendimiento con proyección olímpica.