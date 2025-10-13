Terra Natura Murcia presenta su oferta educativa para este curso escolar

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia ha dado el pistoletazo de salida a su programa de actividades para escolares de todas las etapas educativas previsto para el curso 2025/2026. Estas acciones, en las que el año pasado participaron 297 centros, pretenden impulsar el conocimiento sobre las diferentes especies de animales que allí habitan y fomentar la conservación de la fauna y la flora.

En concreto, el parque les ofrece la posibilidad de acceder a sus instalaciones a un precio especial y participar en experiencias educativas inspiradoras, tales como charlas educativas sobre fauna y conservación del medio ambiente que serán impartidas por monitores especializados, quienes convertirán cada visita en una aventura.

Además, Terra Natura Murcia permite a los docentes recorrer el parque de forma gratuita hasta el 24 de octubre. El objetivo es que conozcan tanto las instalaciones como las actividades de primera mano para poder preparar las futuras excursiones con sus alumnos.

Los interesados en ello deberán rellenar el formulario de inscripción del centro educativo, que encontrarán en la web de Terra Natura Murcia en el apartado de educación, y presentarlo en la taquilla del parque junto a la acreditación de docente.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha incitado a los colegios e institutos a hacer uso de esta oferta educativa "que ponemos a su disposición para incentivar en pequeños y jóvenes el amor por los animales y para darles a conocer la relevancia de todas las actuaciones que realizamos a lo largo del año".