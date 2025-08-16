Terra Natura Murcia se suma al Día Mundial del Oryx Cimitarra con una de las mayores manadas del país

El parque participa en la primera celebración de este día destacando su papel en la conservación de esta especie en peligro de extinción al albergar a 21 ejemplares - TERRA NATURA

Terra Natura Murcia, como uno de los centros colaboradores del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), homenajea el primer Día Mundial del Oryx Cimitarra este 16 de agosto reafirmando su papel en la cría y manejo de este emblemático animal.

El parque murciano ha apostado por el compromiso con su conservación al albergar a una de las mayores manadas de España, formada por 21 ejemplares entre los que se encuentran cinco crías nacidas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Para conmemorar esta efeméride, difundirá contenidos divulgativos en sus canales oficiales con el objetivo de dar a conocer la historia, características y los hitos que han marcado el rescate de este mamífero del norte de África dentro de su misión educativa y de concienciación en favor de la diversidad biológica.

La iniciativa, promovida por Marwell Wildlife y BIAZA, pone en valor el esfuerzo global que ha permitido salvar al oryx cimitarra (Oryx dammah), un antílope que estuvo extinto en estado salvaje hace apenas unas décadas. Gracias a la cooperación internacional y al programa EEP, actualmente está catalogado como 'en peligro de extinción'.

"El oryx cimitarra representa un verdadero caso de éxito en la conservación moderna. Gracias a la cooperación entre parques, organizaciones y proyectos de campo, ha sido posible su reintroducción en el medio natural. Para nosotros, formar parte de ese esfuerzo global es un motivo de orgullo", ha señalado Gustavo Martínez, director de Terra Natura Murcia.

Su celebración pone en valor la importancia de la colaboración internacional en la protección de especies amenazadas y demuestra que la acción conjunta entre zoológicos, instituciones y proyectos de conservación puede cambiar el rumbo de la biodiversidad en el planeta.