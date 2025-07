Los testamentos solidarios en la Región aportaron 545.000 euros a entidades no lucrativas en 2024

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los testamentos solidarios recaudaron en 2024 un total de 545.000 euros en la Región de Murcia para proyectos no lucrativos, según datos del informe anual de la plataforma 'HazTestamentoSolidario.org'.

El estudio apunta que un 50% más de personas solicitó información sobre esta opción de donación en la Región y un 57% más comunicó su decisión firme de hacerlo tras recibir asesoramiento.

En España, esta vía recaudó el pasado año 48 millones de euros para proyectos, un 12% menos que el año anterior. A pesar de este descenso, de los datos se desprende que un 48% más de personas que en 2023 se informaron sobre el testamento solidario y que un 54% confirmó su decisión de hacerlo. La donación mediana ronda los 8.000 euros, y la media en 2024 fue de 63.000 euros.

En cuanto al perfil de las personas que deciden dejar parte de su testamento a organizaciones no lucrativas, en 2024, un 62% de quienes comunicaron haber hecho un testamento solidario eran mujeres. El 51% eran personas solteras, frente al 36% de casadas. Además, si antes la mayoría de testamentos solidarios se realizaban a partir de los 80 años, hoy el mayor número se concentra en personas a partir de 60 años.

Por volumen de testamentos solidarios recibidos en 2024, las comunidades que más legados aportaron fueron: Madrid (78), Cataluña (67), Andalucía (51), Comunidad Valenciana (41), País Vasco (36), Castilla y León (25) y Galicia (16). A nivel provincial, destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Navarra, Alicante, A Coruña y Murcia.

Además, el informe señala que las organizaciones no lucrativas que forman parte de la plataforma recibieron en 2024 el aviso de 594 personas que habían incluido a una entidad en su testamento, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Además, un 43% de los testamentos solidarios liquidados en 2024 eran multicausa, es decir, incluían a más de una organización.

"Si no recibís más esta carta o no atiendo la llamada anual que me hacéis, podéis pasar a hacer efectivo mi testamento otorgado a la organización", dice la misiva que algunas organizaciones reciben de personas que han hecho un testamento solidario y que, por falta de red de cercanía o familiares, temen que su deseo de prolongar su solidaridad, no se haga efectivo o tarde en llegar a la entidad para cumplir su última voluntad.

Según la plataforma 'Haztestamentosolidario.org', para muchas personas que viven sin red familiar, esta "comprobación de vida" aporta alivio y seguridad, porque garantiza que, cuando llegue el momento, alguien sabrá que se han ido y podrá honrar su última voluntad.

Sobre los motivos por los que las personas deciden dejar su legado a alguna o varias ONG, desde la plataforma explican que quienes no tienen herederos o viven en soledad, encuentran en el testamento solidario una forma de convertir lo que han construido en vida en un legado con propósito.

"Es la certeza de que su esfuerzo, su mirada y sus valores seguirán presentes donde más se necesitan. En ausencia de familia, este gesto aporta tranquilidad y la seguridad de que su huella permanecerá viva", aseguran.

Desde 'Haztestamentosolidario.org' explican que es un "trámite sencillo, flexible y completamente compatible con los herederos legales". Las ONG están exentas del impuesto de sucesiones, por lo que el 100% del legado se destina íntegramente a la causa social elegida. Cuando una persona fallece sin testamento ni herederos, el Estado o las Comunidades Autónomas se convierten en beneficiarios de sus bienes. En España se hicieron aproximadamente 700.000 testamentos en 2024.