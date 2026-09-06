Toñi Abenza (PSRM): "López Miras permite que miles de niños en riesgo de pobreza se queden sin beca comedor"

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSRM, Toñi Abenza, ha asegurado que López Miras "abandona a la infancia vulnerable y que permite que miles de niños de la Región de Murcia que viven en riesgo de pobreza o exclusión social se queden sin beca comedor. La Región de Murcia está a la cabeza en riesgo de pobreza infantil, y a la cola en becas comedor, y López Miras mira hacia otro lado".

"Según el informe de la ONG Educo sobre becas y ayudas de comedor escolar, la Región de Murcia se encuentra entre los territorios con una mayor diferencia entre la pobreza infantil y el acceso a estas ayudas. El 44 por ciento de los menores de la Región se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, la segunda tasa más alta del país. Sin embargo, apenas algo más del 2 por ciento del alumnado recibe una ayuda que le permite acceder gratuitamente al comedor escolar, uno de los porcentajes más bajos del país", ha indicado.

En este sentido, la diputada socialista ha destacado que estos datos "deberían hacer saltar todas las alarmas en el Gobierno regional. No podemos permitir que un niño no tenga garantizada ni siquiera una alimentación adecuada".

"En la Región de Murcia, un menor en riesgo de pobreza o exclusión social tiene más dificultades para acceder a una beca comedor que en muchos otros territorios. Y eso no es fruto de la casualidad, es consecuencia de la nefasta gestión de López Miras", ha insistido.

Al hilo, Abenza ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a exigir explicaciones en la Asamblea Regional para que el Gobierno de López Miras diga qué está haciendo para garantizar que ningún niño en situación de vulnerabilidad quede excluido de las ayudas de comedor escolar, así como para conocer cuántos menores cumplen los requisitos y se quedan, sin embargo, fuera de estas ayudas.

"También exigimos actuaciones inmediatas a través de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y saber qué frutos están dando las medidas ya incluidas en dicho plan", ha subrayado.

"Según UNICEF, 130.000 menores en la Región vuelven al colegio en riesgo de pobreza monetaria, situándola por encima de la media nacional. La situación es muy grave. El Gobierno de López Miras tiene que dejar de mirar hacia otro lado", ha apuntado.

Finalmente, Abenza ha exigido compromiso al Gobierno de López Miras para acabar con la pobreza estructural en la Región de Murcia, "ya que en nuestra región este problema se ha cronificado y, además, por desgracia, la pobreza es hereditaria".