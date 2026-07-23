Las tormentas afectan a varios puntos de la Región tras una jornada con máximas de 44,7 grados en Cieza

Descargas eléctricas nube-tierra durante las últimas 24 horas en la Región de Murcia, hasta las 18.20 horas. La mayor parte se han registrado a partir de las 14.20 horas - AEMET MURCIA

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia permanece este jueves en aviso amarillo por tormentas entre las 16.00 y las 21.00 horas, en un episodio que, por ahora, ha afectando a distintos puntos del territorio con precipitaciones, aparato eléctrico, reventones cálidos y fuertes rachas de viento.

La tarde ha comenzado marcada por las altas temperaturas. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Cieza ha alcanzado la máxima regional, con 44,7 grados, seguida de Zarcilla de Ramos (Lorca), con 44,5 grados, y Caravaca de la Cruz, con 44,3 grados.

A las 18.00 horas, la Aemet ha informado a través de su perfil en la red social X de la presencia de una "importante actividad tormentosa" en gran parte de la Región, dentro del aviso amarillo activado por tormentas que podían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las tormentas han afectando principalmente a zonas de la Vega del Segura, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, donde se han registrado precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

La Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) ha informado de la formación de un reventón cálido en Lorca, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Además, la entidad ha comunicado la aparición de un reventón húmedo al norte del municipio de Murcia, que, según ha indicado, ha dejado rachas de viento muy intensas y ha provocado "diversos daños".

Por su parte, MeteOrihuela ha informado de un reventón en la pedanía murciana de Espinardo, donde asegura que se han registrado rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Asimismo, ha señalado la formación de otro reventón cálido en la autovía del Altiplano (A-33), a la altura del término municipal de Jumilla, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Según la Aemet, los reventones son fenómenos asociados a las tormentas que se producen por descensos bruscos de aire y que pueden generar fuertes rachas de viento y cambios repentinos de temperatura.