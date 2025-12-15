Las Torres de Cotillas dice "no" a la planta de biogás

Archivo - Planta Biogás - EUROPA PRESS - Archivo

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Con un 96,4% de los votos, los vecinos de Las Torres de Cotillas dijeron ayer "no" a la instalación de una planta de biometano en el municipio.

El ayuntamiento torreño celebró este pasado domingo una consulta popular en la que se registró una participación del 37,38%, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En esta votación se formulaba una única pregunta a la que responder sí o no: "¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?".

Tras el escrutinio de todas las papeletas, en una consulta supervisada por una comisión de seguimiento de la Universidad de Murcia (UMU), la ciudadanía rechazó este proyecto, con un resultado del 96'4% de votos al no (6996) y del 3'28% al sí (238). Además, se han registrado 11 votos en blanco y 10 nulos.

"Nuestro pueblo ha expresado su opinión libremente, de la única forma legal posible, y hemos decidido juntos el camino que queremos para Las Torres de Cotillas", declaraba anoche el alcalde, Pedro José Noguera.

Asimismo, el regidor aseguró que el resultado "será vinculante" por lo que desde el consistorio "se procederá a dar los pasos correspondientes para la no instalación de la planta".