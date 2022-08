Torres (PSOE) define como "excelente noticia" la decisión de Defensa de mantener el Archivo Naval en Cartagena

"Deja sin efecto la medida adoptada en 2018 por el Gobierno de Rajoy de trasladarlo a Madrid", ha dicho

El secretario general del PSOE en Cartagena, Manuel Torres, ha definido como "excelente noticia" la decisión del Ministerio de Defensa de mantener el Archivo Naval de Cartagena en la ciudad portuaria y no trasladar a Madrid los documentos de los sumarios de los tribunales militares entre 1939 y 1948.

De esta forma, la ciudadanía de Cartagena "podrá disfrutar de estos fondos documentales en el Archivo Naval", que además están a disposición de los investigadores y los interesados en conocer las actas de los tribunales de los represaliados del franquismo.

Torres ha señalado que, con esta decisión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, "deja sin efecto la medida adoptada en enero de 2018 por el gobierno de Mariano Rajoy" de trasladar los fondos a Madrid.

El dirigente socialista ha agradecido las gestiones del delegado del Gobierno, José Vélez, "para conseguir que se adoptara esta decisión".

"Es otro gesto más del gobierno de España con Cartagena y José Vélez ha estado en contacto permanente con Margarita Robles y con Fernando Martínez, que ha intermediado con el Ministerio de Defensa para conseguir esta decisión", ha precisado.

Para Torres, la "polémica" no hubiera tenido lugar "si el PP no hubiera tomado la decisión en 2018 de trasladar los fondos documentales y si quien entonces era consejera de Cultura del Gobierno regional y hoy es alcaldesa, Noelia Arroyo, hubiera exigido a su partido que no los trasladara".

"Arroyo se calla siempre con los gobiernos de su partido", ha apostillado al respecto.

Por otro lado, Torres se ha congratulado de la decisión del Ministerio de prorrogar el convenio que permite el mantenimiento del Archivo Histórico Municipal en el Parque de Artillería de Cartagena, ya que el convenio entre Defensa y el Ayuntamiento "estaba próximo a finalizar".

"Estas actuaciones demuestran, una vez más, como el Gobierno de España está al lado de los intereses de los cartageneros y es sensible a sus reivindicaciones", ha indicado el secretario general socialista, quien ha añadido que "en próximas fechas se irán anunciando nuevas actuaciones del Gobierno de España en Cartagena".